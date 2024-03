Dalla Juve al Milan: doppio intreccio di mercato

Un doppio intreccio di mercato coinvolge il Milan ma anche la Juventus: le due formazioni sullo stesso obiettivo

La difesa è probabilmente il maggiore cruccio in casa Milan. Sono ben 33 i gol incassati dalla squadra rossonera in questa Serie A, settimo reparto del torneo. Un po’ troppo per una formazione che ha velleità di alta classifica e di lottare per lo scudetto.

Ecco perché i rossoneri, al di là del sostituto di Giroud sempre più vicino agli Stati Uniti, rinforzeranno il reparto arretrato con un innesto in grado di garantire qualità ed esperienza al reparto. Anche dal punto di vista numerico, infatti, serve un altro calciatore che possa far respirare la retroguardia.

In inverno la stessa è stata colpita da infortuni in serie che hanno ridotto il reparto all’osso costringendo Pioli a fare di necessità virtù. Una situazione che nessuno in casa Milan vuole che si ripeta: ecco perché la necessità di acquistare un centrale. E per un profilo che possa convincere tutti, si guarda in casa Juventus, il secondo miglior reparto del campionato con 23 reti incassate.

Milan, per la difesa un obiettivo dalla Juve

Nel mirino del club rossonero, come riporta Calciomercato.com, è infatti finito Daniele Rugani. Il centrale della Juve è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e potrebbe essere una soluzione estremamente low cost ma anche più che affidabile.

Classe ’94, sono 14 le presenze in stagione per il centrale che ha collezionato in totale 932′ oltre a due gol all’attivo. Prestazioni sempre all’altezza quando è stato chiamato in causa, può agire in una difesa a quattro sia sul centrodestra che sul centrosinistra ma anche in un reparto schierato con tre uomini, proprio come la Juventus di Max Allegri.

Un calciatore che quindi sa adattarsi ad ogni tipo di situazione in campo, una sorta di jolly che si integrerebbe alla perfezione con i calciatori attualmente in rosa al Milan. I rossoneri, però, potrebbero presto subire un doccia gelata. Proprio le prestazioni di Rugani, infatti, hanno convinto la dirigenza bianconera ad avviare i contatti con l’entourage per il prolungamento.

E sembra che la firma sia sempre più vicina, per un obiettivo che di fatto sfumerebbe definitivamente per il club rossonero. Con la Juventus, però, si potrebbe aprire un duello anche in tema acquisti. Nel mirino del club bianconero ma anche del Milan è finito Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid acquistabile a parametro zero perché in scadenza di contratto.

Classe ’95, difensore centrale ma all’occorrenza anche terzino sinistro adattato, in questa stagione ha disputato 23 gare di Liga ed otto di Champions League oltre che cinque tra Coppa del Re (quattro) e Supercoppa di Spagna. Ben 36 match (due gol ed un assist) per lo spagnolo che ha accumulato oltre 3.000′ di gioco risultando uno dei fedelissimi per Diego Simeone.