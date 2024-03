Fiorentina-Milan, doppia sorpresa per Pioli: partono per Firenze

Le ultime in casa Milan per quanto riguarda la trasferta in casa della Fiorentina, con due novità nella lista dei convocati rossonera.

Il Milan continua a lavorare per farsi trovare pronto al ciclo di partite che definiranno il gran finale di stagione. Tra campionato ed Europa League, la squadra rossonera è attesa da grandi appuntamenti, certamente tutti molto importanti.

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan è atteso da una partita molto delicata contro la Fiorentina. Una trasferta insidiosa a dir poco, visto che tutte le big hanno sofferto e faticato nell’appuntamento dello stadio Franchi. I rossoneri troveranno una squadra ferita per la scomparsa improvvisa del dirigente Joe Barone.

Stefano Pioli intanto fa la conta dei disponibili e degli assenti in queste ore. Ha ritrovato i nazionali, compreso Ismael Bennacer, tornati dai vari impegni in giro per il mondo. Ma farà a meno di Simon Kjaer: il danese, acciaccato durante le amichevoli con la Danimarca, resterà a Milanello per precauzione.

Due giovani tra i convocati di Pioli

Oltre a Kjaer, come riferito da Sky Sport, a saltare il match tra Fiorentina e Milan saranno gli infortunati lungodegenti Pierre Kalulu e Tommaso Pobega. Entrambi potrebbero rientrare entro fine aprile, per cercare di dare una mano nelle ultime gare ufficiali della stagione.

Out anche Theo Hernandez, stavolta per squalifica. Un’assenza importante e discussa, vista l’ammonizione assurda comminatagli dall’arbitro Mariani per il solo difetto di esultare (nel suo modo consueto) sotto gli spalti del Bentegodi di Verona. Al suo posto giocherà Alessandro Florenzi, adattato con ogni probabilità sulla fascia sinistra.

La novità dei convocati di Pioli riguarda due giovani rossoneri: saranno aggregati alla partenza per Firenze i difensori Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi. Tutti e due i ragazzi della Primavera sono tornati dalle rispettive gare con le selezioni Under 19, con le maglie di Serbia e Italia. Il tecnico del Milan ha deciso di portare entrambi per avere delle alternative concrete in panchina.

Simic ha già debuttato con gol in Serie A, segnando una splendida rete in Milan-Monza 3-0 dello scorso dicembre. Precedente il debutto del classe 2005 Bartesaghi, che ha invece esordito in Serie A a settembre contro il Verona, dopo aver disputato già diverse amichevoli in prima squadra durante la preparazione estiva.