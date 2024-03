Furlani non ci sta: “Quello che è uscito è offensivo”

Giorgio Furlani, nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Francesco Camarda e del suo futuro. Focus su quanto è uscito sul ragazzo nelle ultime settimane.

Se c’è un tema caldo a tenere banco in casa Milan è anche quello che fa riferimento a Francesco Camarda e al suo primo contratto da professionista. Il baby bomber, pronosticato a futuro top player dell’attacco, ha compiuto 16 anni lo scorso 10 marzo, ma non ha ancora firmato il suo primo accordo da pro col Milan. Ci si chiedono i motivi, dato che il club rossonero vanta tra le sue fila un giovanissimo dalle prospettive enormi e dal talento inaudito. Insomma, Camarda andrebbe blindato subito, ma sono sorti degli ostacoli.

Tutto dice che manchi ancora l’accordo tra il Milan, l’entourage del giocatore e la famiglia. E nel frattempo, come spesso accade, sono cominciate a circolare voci preoccupanti che vedono diverse big italiane ed europee pronte a scippare il gioiellino al Diavolo. Juventus, Inter, ma anche Bayern Monaco e big di Premier League. Insomma, il Milan sembra alle strette, a serio rischio di perdere uno che può fare l’attacco della squadra rossonera per il futuro.

Diverse fonti hanno uscito fuori alcuni dettagli che sarebbero cruciali per la firma del contratto da professionista di Camarda, e che fanno principalmente capo alle richieste di commissioni degli agenti. Questi pare siano pronti a chiedere qualcosa come 10 milioni di euro per sigillare l’accordo. Voci smentite di recente. Ci ha pensato Giorgio Furlani, nell’intervista odierna a La Gazzetta dello Sport, a dire come stanno davvero le cose.

Furlani su Camarda: “Ci piacerebbe restasse con noi”

Le notizie più concrete sulla firma di Camarda per il primo contratto professionistico dicono invece che tutto dipenderà dal progetto tecnico che gli verrà offerto. L’entourage, come la famiglia, non stanno affatto pensando ai lati economici dell’accordo, anzi. Non pensano proprio ai soldi, se non a quello che verrà offerto, in termini di progetto, al ragazzo per la sua crescita e il suo sviluppo mirati.

A confermare in un certo qual senso tale discorso è stato Giorgio Furlani, che nell’intervista esclusiva rilasciata alla rosea, ha parlato del possibile futuro di Camarda al Milan. L’AD si è poi proprio concentrato sulle tante voci uscite sulle presunte cifre richieste dall’entourage, smentendole nettamente. Di seguito le parole di Furlani in merito:

“Camarda è un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile, ha appena compiuto 16 anni e ci piacerebbe restasse sempre con noi segnando tanti gol in futuro con questa maglia. E’ un tifoso rossonero come me, sono convinto che voglia rimanere in un progetto sportivo importante. Voglio precisare che certe cifre che sono uscite riguardo a ipotetiche richieste avanzate non sono assolutamente corrette, sono addirittura offensive per gli agenti, per il ragazzo e la sua famiglia“.