Salta il riscatto e il Milan ci prova: colpo da 20 milioni

Stabilita la valutazione per un vecchio obiettivo di Maldini: il club rossonero si rifarà avanti? Occhio a Juve e Atletico Madrid.

Il Milan è pronto a valutare alcune interessanti occasioni in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. In questa parte finale della stagione verranno definite le strategie sulla campagna acquisti.

Oltre ai giocatori in scadenza di contratto a fine giugno 2024 che possono arrivare a “parametro zero” e a quelli in scadenza nel 2025 che si possono comprare a un prezzo scontato, ci sono quelli che non hanno disputato una grande stagione e la cui valutazione è diminuita rispetto a un anno fa. Diversi nomi sono pronti a cambiare squadra in estate.

Milan, nuovo tentativo per l’ex Inter?

Uno dei giocatori che in questi mesi non hanno certamente brillato e che probabilmente vedremo con colori diversi da luglio o agosto è Nicolò Zaniolo. Gioca nell’Aston Villa, ma il suo cartellino è di proprietà del Galatasaray. L’accordo per il prestito prevedeva un obbligo che sarebbe scattato a una condizione: giocare l’80% dei minuti stagionali. L’acquisto a titolo definitivo automatico non si verificherà.

Zaniolo con i Villans ha collezionato 31 presenze e 3 gol giocando 1.092 minuti totali. Recentemente ha segnato il gol che ha permesso alla squadra di Unai Emery di pareggiare 1-1 sul campo del West Ham in Premier League. Ha fatto anche un’esultanza polemica per rispondere ai tanti critici che in questi mesi non gli hanno risparmiato commenti negativi, come negativa è la sua avventura inglese finora.

L’Aston Villa non è contento del rendimento di Zaniolo e a fine stagione dovrebbe restituirlo al Galatasaray. Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, il club turco ha fissato a 20 milioni di euro il prezzo di cessione del giocatore. Oltre al Milan, in Italia c’è anche la Juventus a valutare la possibilità di riportarlo in Serie A.

Un’altra fonte spagnola, Todofichajes.com, spiega che anche l’Atletico Madrid è interessato a Zaniolo. Il direttore sportivo Andrea Berta è fiducioso di poterlo vedere ad alti livelli nella Liga e avrebbe già avviato dei contatti sia con il Galatasaray sia con l’agente del calciatore.

L’ex di Fiorentina, Inter e Roma è pronto a valutare tutte le opzioni sul tavolo. Sicuramente non gli dispiacerebbe tornare in Italia, anche per ragioni familiari: ha un figlio avuto dall’ex compagna Sara Scaperrotta. Destinazioni come Milan e Juventus sono assolutamente gradite, ma anche l’ipotesi Atletico Madrid non gli può dispiacere.