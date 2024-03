Nessun dubbio in Germania: “Milan in pole per l’attaccante”

Il Milan ha individuato l’erede di Giroud: il club rossonero è in pole per la stella, svelato anche il costo del cartellino

Il Milan ha scelto l’attaccante. Sostituire Olivier Giroud non sarà certo semplice, ecco perché il club rossonero sta vagliando con grande attenzione la scelta definitiva da compiere. Il centravanti francese, arrivato in sordina e con il ruolo di alternativa, in pochissimo tempo si è guadagnato i galloni del titolare inamovibile.

Decisivo nella conquista dello scudetto, il francese in questa stagione ha segnato 12 gol in 26 gare di Serie A con otto assist a corredo. In pratica una vera e propria macchina da guerra capace di 46 gol e 20 assist in 121 match disputati con la maglia rossonera indosso.

Insomma, numeri da top player assoluto per il francese che ha anche messo in un angolo la “maledizione della 9” che aveva colpito tutti i centravanti, da Pippo Inzaghi in poi, che avevano indossato quel numero. Ecco perché il Milan è alla ricerca di un centravanti in grado di non far rimpiangere il francese. E la dirigenza, da Ibrahimovic a Furlani e Moncada, sembra concorde sul nome: Joshua Zirkzee.

Milan, scelto Zirkzee per l’attacco: rossoneri in pole

“Sono un nove e mezzo” così si definì in una recente intervista l’olandese che, in effetti, ha tutti i numeri del centravanti atipico. Esploso in questa stagione sotto i dettami tattici di Thiago Motta, Zirkzee è già arrivato in doppia cifra con 10 reti in 27 gare. Ama spaziare su tutto il fronte d’attacco e riesce a dialogare con i compagni oltre che fare reparto da solo.

Insomma, il profilo ideale che ha colpito molto il Milan nella sfida con il Bologna, trascinato al quarto posto proprio dai suoi gol e dalle sue giocate. La concorrenza sull’attaccante è numerosa, a partire dal Napoli e dalla Juve fino al Manchester United ed al Bayern Monaco che ha una sorta di corsia preferenziale, ma il Milan sembra decisamente in vantaggio.

La cifra dell’investimento, come afferma Fussball.news, oscillerebbe tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Un vero e proprio affare considerato come si tratti di un calciatore di appena 22 anni che può garantire anche una ricca plusvalenza in caso di cessione in futuro, soprattutto se dovesse continuare ad avere questi ritmi.

Il Milan, peraltro, deve accelerare se vuole davvero ingaggiare Zirkzee, considerato come un possibile Europeo da protagonista potrebbe solo aumentare la sua valutazione.