Pronta l’offerta per Zirkzee: non solo Saelemaekers, un altro giocatore nell’affare

Il Milan vuole fare sul serio per Joshua Zirzkee. L’attaccante olandese del Bologna è il primo obiettivo dichiarato per l’attacco.

Certamente è ancora presto per capire e scovare le strategie del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Ma una certezza già c’è: i rossoneri faranno il possibile per ingaggiare un nuovo centravanti, con caratteristiche già ormai stabilite. Giovane, di qualità, capace di fare reparto da solo.

Uno dei profili maggiormente apprezzati è quello di Joshua Zirkzee, il giovane attaccante olandese che sta facendo faville nel Bologna di Thiago Motta. La squadra rivelazione della Serie A sta lanciando numerosissimi talenti di prospettiva e di qualità, ma l’ex Bayern Monaco è senza dubbio il più brillante dei suoi gioielli.

Non sarà facile arrivare a Zirkzee per il Milan. Sia per i costi del suo cartellino, sia per le diverse concorrenti italiane ed europee interessate al classe 2001. Ma i rossoneri si faranno presto avanti, almeno secondo ciò che ha rivelato il cronista Matteo Moretto, intervenuto oggi al talk di Radio Rossonera.

Moretto svela la strategia rossonera per Zirkzee

Secondo Moretto, il Milan a breve tenterà di trovare un principio di accordo con il Bologna per Zirkzee. L’idea è quella di inserire alcune contropartite tecniche, utili sia ad abbassare la parte cash dell’offerta, sia per accontentare le richieste della società emiliana, non certo propensa a rifiutare a prescindere.

Ovviamente il primo nome proposto sarà quello di Alexis Saelemaekers, esterno belga del Milan in prestito annuale proprio al Bologna. Il suo cartellino viene valutato sui 10 milioni di euro ed i rossoneri sarebbero pronti a lasciarlo a titolo definitivo al Dall’Ara, in cambio di uno scontro per Zirkzee. Ma non c’è solo il classe ’99 nei piani di tale operazione.

L’altra opzione è quella di inserire pure il giovane bomber Lorenzo Colombo, attaccante scuola Milan che rientrerà dal prestito al Monza a fine stagione. Il 22enne potrebbe essere proprio il sostituto naturale di Zirkzee nei piani della squadra di Thiago Motta, viste le caratteristiche non troppo divergenti tra i due.

Con queste due contropartite, il Milan potrebbe anche proporre una cifra cash intorno ai 30 milioni di euro, cercando di convincere in tempi brevi il Bologna. Un’offerta certamente contorta ma allettante, visto che ai rossoblu andrebbe una somma importante più i cartellini di due calciatori assolutamente utili alla causa. Inoltre Moretto ha ribadito che la clausola rescissoria di 40 milioni su Zirkzee valga per tutti i club, non solo per il diritto di recompra del Bayern Monaco.