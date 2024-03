Il Milan blinda tutti: 100 milioni per i rinnovi

E’ tempo di rinnovi in casa Milan: non solo Theo Hernandez e Mike Maignan. Il punto della situazione in vista della prossima stagione

Saranno mesi caldi per il Milan. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović sono a lavoro per migliorare la rosa della prossima stagione.

Non servirĂ alcuna rivoluzione come quella dello scorso anno, ma un rinforzo per reparto, per puntellare l’organico. BisognerĂ chiaramente acquistare un centravanti che possa raccogliere l’ereditĂ di Olivier Giroud, ma arriveranno anche un centrocampista e un difensore. Poi molto dipenderĂ dalle possibili uscite.

La dirigenza del Diavolo deve, inoltre, fare i conti anche con i prossimi rinnovi e l’asticella inevitabilmente è destinata ad alzarsi. Le attenzioni così sono soprattutto rivolte a Theo Hernandez e Mike Maignan. Entrambi hanno un accordo con il Milan fino al 30 giugno 2026 e il Il Milan è pronto a mettere sul piatto nuovi contratti, ma i francesi sanno che non si potrĂ superare i 6-7 milioni di euro netti a stagione. La cifra che di fatto percepisce Rafa Leao.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola 100 milioni per i rinnovi. Non si fa chiaramente riferimento solamente ai due nazionali di Didier Deschamps, ma ci sono anche altri calciatori pronti a mettere nero su bianco.

C’è certamente il capitano Davide Calabria, che attualmente percepisce due milioni di euro netti a stagione. L’obiettivo è quello di riuscire a guadagnare qualcosa in piĂą. Vista la volontĂ di Calabria, che ha un accordo fino al 30 giugno 2025, non sarĂ un problema, però, arrivare alla fumata bianca, così come per Matteo Gabbia e Yacine Adli. Sia l’italiano che l’algerino hanno accordi fino al 2026 e sono, di fatto, esplosi in quest’ultimo periodo. Meritano il rinnovo e il Milan ci sta pensando seriamente, per premiare la loro crescita.

Rinnovi senza fretta

Discorso a parte meritano, invece, gli altri calciatori che hanno accordi in scadenza tra il 2024 e il 2025. Di Olivier Giroud si è ampiamente detto, ma a giugno terminano gli accordi anche di Mattia Caldara, destinato a salutare, e di Simon Kjaer e Antonio Mirante. Per entrambi si farà un punto della situazione in primavera inoltrata, con il portiere che ha possibilità di continuare a fare il terzo.

Per Luka Jovic, invece, il Milan è pronto a far valere l’opzione di rinnovo. Nel 2025, infine, scadrà anche il contratto di Alessandro Florenzi. Il suo stipendio è importante e solo più avanti si capirà se andare avanti con lui, ma a cifre decisamente più basse dei 3 milioni netti percepiti attualmente.