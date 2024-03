Milan, offerta da 80 milioni: l’annuncio in diretta

Le ultime notizie da Pellegatti sulla situazione di Hernandez: rimarrà in rossonero oppure andrà via?

I tifosi del Milan sono un po’ preoccupati per una possibile partenza di Theo Hernandez nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il suo contratto scade a giugno 2026 e senza un rinnovo firmato entro fine stagione esisterebbe il rischio di una cessione.

Per la società rossonera sarebbe un po’ “pericoloso” tenere un giocatore con una scadenza contrattuale così ravvicinata. Infatti, nel 2025 ci sarebbe il rischio di ritrovarsi a venderlo a un prezzo più basso e nel 2026 quello di perderlo a zero. Quest’ultimo scenario sarebbe il peggiore, ovviamente, e si spera di non doverlo mai affrontare. L’auspicio è che in questi mesi si riesca a trovare un accordo per il prolungamento.

Theo Hernandez, rinnovo o cessione? Parla Pellegatti

Carlo Pellegatti in un intervento a TV Play ha parlato della situazione di Hernandez: “Guadagna 4,5 milioni annui, il fratello Lucas 10. Il Milan per il rinnovo deve spingersi almeno fino a 8. Offrigli 6 sarebbe un’offesa. Per me sarebbe insopportabile perderlo, perché è unico e penso che con 300 milioni non trovi un terzino come lui. Nessuno è come Theo“.

Il noto giornalista di fede rossonera ha anche risposto in merito ai rumors che danno il Bayern Monaco molto interessato al laterale francese: “Da quello che mi arriva, il Bayern sarebbe pronto a offrire 70-80 milioni. Non penso che tale cifra sia accettabile per il Milan. Per trattenere Theo servono anche ottimi acquisti. Lui ha 27 anni e quindi firmerebbe il contratto della vita, ora può tranquillamente guadagnare 12 milioni l’anno, tra 5 anni probabilmente no“.

Pellegatti ritiene che il Milan debba fare un’offerta contrattuale molto ricca a Hernandez, quasi raddoppiando l’attuale stipendio. Bisogna capire se la società rossonera vorrà effettivamente fare uno sforzo economico importante per tenere il terzino oppure se valuterà le offerte e metterà poi a bilancio una grossa plusvalenza. Il cartellino era stato pagato circa 21 milioni nell’estate 2019, ora il costo è stato ammortizzato in buona parte e vendendo a una cifra altissima ci sarebbero effetti molto positivi sui conti.

E gli effetti sul campo? Questi vanno valutati attentamente, perché l’ex Real Madrid è davvero un calciatore speciale per il Milan. Al mondo ci sono pochi terzini di valore simile al suo, trovare un sostituto all’altezza non sarebbe facile. Aprile può essere un mese importante per capire se vi possano essere i margini per trattenere Theo con un nuovo contratto.