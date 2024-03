Pioli contro Italiano, i precedenti: chi ha vinto più volte

Tutto sui precedenti tra i due allenatori di Fiorentina e Milan, che tornano ad affrontarsi domani, sabato 30 marzo, al Franchi.

Fiorentina-Milan sarà uno dei match di cartello della 30.a giornata di Serie A, che si svolgerà all’interno del weekend di Pasqua. I viola di Vincenzo Italiano vogliono recuperare punti in classifica, per cercare di riagganciare la zona Champions, mentre i rossoneri di Stefano Pioli hanno intenzione di blindare il secondo posto e mantenere questa piazza d’onore, in attesa dei quarti di Europa League.

Il duello tra questi due allenatori è molto intrigante, sia perché rappresentano due modi di vedere il calcio giocato piuttosto diversi, sia perché vengono entrambi da stagione di crescita personale e di squadra, davvero molto positive visti i risultati ottenuti sia in Italia che in Europa.

Lo scontro Italiano-Pioli di domani sera allo stadio Franchi sarà l’ottavo duello diretto tra i due mister. Lo score al momento è leggermente in favore del milanista, che ha sconfitto il più giovane rivale in 4 occasioni, mentre Italiano ha avuto la meglio in tre precedenti. Andiamo a ricordarli nel dettaglio.

Pioli, che fatica in trasferta contro le squadre di Italiano

La particolarità di questi precedenti è che Stefano Pioli, come allenatore del Milan, non è mai riuscito ad evitare la sconfitta in trasferta contro le squadre di Vincenzo Italiano. I tre precedenti negativi per il tecnico rossonero sono infatti arrivati tutti fuori casa.

Nel 2020-2021 il suo Milan soccombe sul campo del sorprendente Spezia di Italiano per 2-0, in una delle poche prestazioni altamente negative di Ibrahimovic e compagni in quella stagione. Nel 2021-2022 l’allenatore di origine siciliana passa alla Fiorentina e batte due volte consecutivamente Pioli al Franchi: prima con un rocambolesco 4-3 e l’anno seguente con un 2-1 di misura, in cui segna anche (per i viola) l’attuale attaccante milanista Jovic.

Dunque Pioli deve interrompere questa serie sfortunata e maledetta contro Italiano quando gioca in trasferta. Mentre a San Siro le cose cambiano: quattro successi di fila per il suo Milan contro le squadre del rivale dal 2020 ad oggi: dopo il successo per 3-0 sullo Spezia sono arrivati i tre k.o. della Fiorentina al ‘Meazza’. L’ultimo dei quali l’1-0 siglato da Theo Hernandez nel match d’andata, ricordato per il debutto del giovanissimo Camarda.

Bilancio positivo per Pioli in generale contro la Fiorentina, squadra in cui ha anche giocato e allenato in passato. Il tecnico milanista ha battuto 12 volte in carriera i viola, è stato sconfitto in 9 occasioni ed ha pareggiato una sola volta.