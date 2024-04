Milan-Camarda, finalmente la firma: tutto programmato

Ecco quando firmerà l’attaccante. Tracciata l’agenda del giocatore, che ha raggiunto un accordo con il Milan fino al 30 giugno 2027

Nel giorno di Pasquetta è arrivo l’ennesimo gol importante. Un suo colpo di testa è stato utile a battere la Juventus.

Le voci sul suo futuro, dunque, non stanno distraendo Francesco Camarda, che con la rete, da vero centravanti d’area di rigore, ha piegato i bianconeri nella ventissetima giornata del campionato Primavera. Per il classe 2008, che lo scorso 10 marzo ha compiuto 16 anni, i centri in stagione con la maglia rossonera sono dunque tredici, oltre ai quattro assist.

Il Milan può dunque esultare e si gode il proprio giovane centravanti, che non ha però ancora firmato il suo primo contratto da professionista. Una firma che sembrava potesse arrivare proprio a marzo, al compimento del sedicesimo anno di età, ma così non è stato. Ora il ragazzo può cambiare magliare dietro al semplice pagamento del premio di formazione.

Ma la firma dovrebbe arrivare con il Milan. Le parti d’altronde, come scriviamo da giorni, hanno raggiunto una bozza d’accordo, che andrebbe solo siglata. Il Diavolo, così, come racconta La Gazzetta dello Sport, avrebbe tracciato già un’agenda con il ragazzo e i suoi agenti: il giovane baby-bomber così può concentrarsi in vista della Final Four di Youth League, che opporrà il Milan, il prossimo 19 aprile, a Nyon, contro il Porto. Un eventuale successo porterebbe i rossoneri a giocare la finale, il 22 aprile, contro la vincente tra Nantes e Olympiakos.

Milan, arrivano le firme

Solo dopo, le parti si siederanno al tavolo per la tanto attesa firma sul primo contratto da professionista con il Milan, fino al 30 giugno 2027.

Al Milan c’è cauto ottimismo: in casa rossonera, d’altronde, c’è piena consapevolezza di aver fatto di tutto per tenersi il giovane bomber, ma il futuro è nelle mani del calciatore, dell’entourage e della famiglia. Il club rossonero sa anche che Camarda è ricercatissimo e le migliori squadre d’Europa lo stanno seguendo: in prima linea ci sono le inglesi Chelsea, Arsenal e soprattutto Manchester City, che possono però tesserare il calciatore solo una volta compiuta la maggiore età. Attenzione, così, al Borussia Dortmund, che è da tempo sulle tracce di Camarda e ha messo sul piatto un progetto allettante.