Pulisic leader del Milan: “Sì grazie a Pioli. Futuro? Ama i rossoneri”

Le dichiarazioni del padre su Christian Pulisic. Il futuro è deciso, almeno quello immediato: ecco le parole di Mark che non lascino dubbi

E’ Christian Pulisic la rivelazione più grande di questa stagione in casa Milan. L’esterno americano, arrivato tra lo scetticismo generale, ha convinto davvero tutti.

L’ex Chelsea è così diventato un perno fondamentale della formazione di Stefano Pioli, che non ci rinuncia mai. L’ambientamento veloce ha chiaramente fatto la differenza, come confermato dal padre, Mark Pulisic, ai microfoni del suo podcast, Soccer unplugged with Mark Pulisic: “Segnare subito, nel primo match contro il Bologna, ha elevato la sua fiducia. Christian ha avuto la fiducia di tutti: Pioli si fida, lo fa giocare sempre e non lo sostituisce subito se le cose vanno male. Poi Milano gli piace e dei compagni mi parla sempre bene: Fikayo Tomori e Olivier Giroud lo hanno aiutato molto, quando si è trattato di scegliere il Milan”.

C’è dunque tanto merito di Stefano Pioli nell’esplosione di Pulisic, autore di dodici gol e otto assist: “Non ho mai parlato con Cardinale durante la negoziazione – ammette Mark – Invece è stata fondamentale una chiamata Zoom con Stefano Pioli: è andata molto bene, Christian ha capito quale fosse il progetto su di lui e ha detto sì”.

Futuro in rossonero

Christian Pulisic non è certamente uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. L’attaccante americano ha un contratto lungo, fino al 30 giugno 2027, a quattro milioni di euro netti a stagione. Un contratto che non pesa tantissimo alle casse del Diavolo, che può usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita.

Pulisic, dopo una sola stagione, pensa solo al Milan, ma in futuro tutto è possibile: “Il calcio cambia in fretta e da tempo abbiamo capito che questo è un business: si può pensare solo short term, a breve termine. Ma sia chiaro: Christian ama il Milan e vuole restare. Abita a Busto Arsizio per essere vicino a Milanello, sta arrivando a parlare italiano e si trova benissimo con compagni come Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah”. Ci sarà dunque tempo per preoccuparsi di un eventuale addio di Christian Pulisic, ma il Milan può comunque gongolare. Il giocatore, acquistato per una ventina di milioni di euro, ha già una valutazione tripla.

Mark Pulisic pensa invece al futuro attaccante del Milan: “Joshua Zirkzee ci starebbe bene. Sì, lui mi piace”, ha affermato il padre dell’esterno rossonero.