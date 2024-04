4 colpi per lo Scudetto: così il Milan prepara la caccia all’Inter

Il Milan già pianifica i colpacci per arrivare al livello dei rivali interisti ed andare a caccia del 20° Scudetto nella prossima stagione.

La classifica di Serie A attuale dice tutto. L’Inter viaggia spedita verso lo Scudetto, meritato per quello che si è visto sul campo e per la qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Troppo terreno perso dal Milan e dalle altre rivali, che assistono inermi alla cavalcata trionfale nerazzurra.

Non è certo una buona notizia per i rossoneri il fatto che l’Inter sia ad un passo dal suo 20° Scudetto. Anzi, il Milan dovrà cercare di evitare che la vittoria matematica del tricolore arrivi nel derby del 22 aprile. Vedere i rivali cittadini alzare la coppa del campionato di fronte ai propri tifosi sarebbe un’onta poco dimenticabile.

L’unica cosa che in casa Milan si può fare, oltre che finire al meglio la stagione, è preparare al meglio il prossimo campionato. Ovvero lavorare da subito per limare il gap con l’Inter e giocarsi seriamente lo Scudetto nel 2024-2025. Ecco perché il club già pensa ai rinforzi giusti per migliorare la rosa.

I quattro rinforzi per completare la rosa in estate

L’edizione odierna di Tuttosport svela i piani del Milan per l’estate. Non vi sono nomi specifici o assoluti da indicare, visto che mancano ancora un paio di mesi alla fine della stagione in corso, ma il club sa già dove mettere mano per migliorarsi.

4 i colpi che la dirigenza del Milan, capeggiata dalla competenza di Zlatan Ibrahimovic, vuole mettere in cantiere il prima possibile. La priorità resta quella del centravanti, visto che Olivier Giroud è in partenza e servirà un uomo-gol di prospettiva, ma già pronto nell’immediato. Joshua Zirkzee è il profilo più apprezzato, ma occhio anche alle tante alternative internazionali, da Sesko a David, passando per Gyokeres e Gimenez. Per questo innesto servirà un esborso maxi, tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

Altra priorità è a centrocampo. Il Milan vuole completare la mediana con un calciatore strutturato e fisico, che possa dare equilibrio in mezzo al campo. Si fanno i nomi di Fofana del Monaco e di Thuram del Nizza, ma sono tanti i profili che la società sta già valutando.

Poi la difesa. Innanzitutto un nuovo centrale, che andrà a sostituire le probabili partenze di Kjaer e Kalulu. L’ultimo nome è quello del francese Benoit Badiashile, in uscita dal Chelsea. Poi un terzino sinistro, un vice-Theo Hernandez che possa dare il cambio al laterale mancino, figura non presente nella rosa del Milan di questa stagione.