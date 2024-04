Dove andrà Thiago Motta? L’agente allo scoperto: “Il discorso è semplice”

È tornato a parlare Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta. Il noto manager ha spiegato come stanno davvero le cose sul futuro dell’allenatore.

Thiago Motta è uno dei nomi più discussi del momento. I motivi sono chiari: l’ottimo lavoro svolto al Bologna lo ha portato sotto i riflettori, e adesso è uno degli allenatori più ambiti di tutto il panorama calcistico europeo. Il profilo dell’italo-brasiliano sta venendo accostato con forza a tantissime big, italiane e non. Per molti, è la prima scelta di Milan e Juventus nel caso in cui i due club dovessero esonerare Stefano Pioli e Massimiliano Allegri a fine stagione.

Ma se è davvero così, non sarà comunque facile aggiudicarsi il giovane e competente allenatore. Questo è nel mirino anche di big estere di primo livello. Paris Saint Germain, Barcellona, Liverpool, Manchester United ma anche Chelsea. Il nome di Thiago Motta viene ormai riportato da ogni media possibile. Tornando al Milan, si è affermato con una certa convinzione che sia la prima scelta di Cardinale e Furlani in caso di addio di Pioli a giugno.

Negli ultimi giorni, però, è soprattutto stato accostato alla panchina della Juve Motta, dato che Allegri, in seguito ai cattivi risultati, è stato messo sempre più in dubbio. Come stanno davvero le cose? L’agente dell’allenatore italo-brasiliano ha spiegato ai microfoni di TuttoMercatoWeb qual è la verità dei fatti attuali.

Thiago Motta, non solo Italia: lo scenario

Alessandro Canovi è stato incalzato sul futuro di Thiago Motta, e a sua detta l’allenatore ha solo una priorità al momento: “Il discorso è semplice. La priorità di Motta adesso davvero non è il suo futuro. Il vero interesse è tutto concentrato sul Bologna. C’è un ambiente incredibile e sente sulle sue spalle il peso di questa situazione incredibile. Ed è difficile pensare ad altro, davvero. E’ un insieme di cose unico. Non può pensare ad altro ora”.

Ancora interrogato sulla possibile destinazione di Thiago Motta a fine stagione, Canovi è rimasto vago, ammettendo però che ci sono tre panchine libere molto interessanti: “Escono fuori tante cose ma si sta parlando del nulla. Non ci sono accordi o dialoghi. In questo momento l’unica realtà è che Motta ha un contratto in scadenza col Bologna. Rimarrà? Non posso dirlo, perché non ho trattative con nessuno. Big estere? La conferma di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen ha aperto per Liverpool e Bayern Monaco diverse candidature importanti. Così come il Barcellona. Sono tre panchine interessanti”.