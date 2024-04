Milan, ci pensa Ibrahimovic: sfida alla Juventus per un colpo a zero

Il club rossonero si inserisce nella corsa a un obiettivo juventino: sarebbe un ottimo innesto per il reparto offensivo.

Ci sono diversi giocatori interessanti che hanno un contratto che scade a fine giugno 2024 e, ovviamente, anche il Milan guarda a queste occasioni. Il mercato dei “parametri zero” non è sempre facile, soprattutto a causa delle richieste esagerate degli agenti, però si possono fare alcuni buoni affari.

Da mesi si parla di nomi come Lloyd Kelly del Bournemouth e Tosin Adarabioyo del Fulham per rinforzare la difesa. Entrambi farebbero comodo, ma c’è la concorrenza di società della Premier League che rendono tutto complicato. Ci sono stati sondaggi per il mercato di gennaio e non hanno portato a nulla di concreto, i rispettivi club non hanno voluto vendere, anche a costo di perdere i giocatori senza incassare un euro in estate.

Milan, nuova idea per il reparto offensivo

Qualche profilo interessante c’è anche in Serie A. Ad esempio, Felipe Anderson. Il brasiliano, che a breve compirà 31 anni, è in scadenza con la Lazio e il rinnovo non è vicino. La possibilità di lasciare Roma è concreta, la Juventus ha messo gli occhi su di lui da tempo.

Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, anche il Milan si è inserito nella corsa attraverso il lavoro di Zlatan Ibrahimovic. Comunque il giocatore e il suo entourage incontreranno nuovamente la dirigenza biancoceleste per valutare se esista la possibilità di prolungare il contratto. C’è abbastanza distanza economica tra domanda e offerta, quindi l’intesa non è facile da raggiungere.

Felipe Anderson potrebbe essere un buon innesto per il reparto offensivo rossonero. È un esterno offensivo con esperienza, può giocare sia destra sia a sinistra. Ha qualità tecniche importanti e un’ottima tenuta fisica, da quando è tornato alla Lazio non ha mai subito infortuni.

Nelle scorse settimane erano emersi rumors su un’offerta da circa 3,5 milioni netti annui da parte della Juventus. Contratto triennale (secondo altri rumors, biennale con opzione per un terzo anno). La Lazio, invece, avrebbe proposto 2,5 milioni più bonus. Claudio Lotito sembra pronto a rivedere un po’ la sua offerta, vedremo se il brasiliano si convincerà a rimanere a Roma oppure se preferirà cambiare aria. Il Milan sembra entrato in scena, ma non è ancora trapelata l’esistenza di un’offerta concreta.