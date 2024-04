Omaggio incredibile per Ibrahimovic: annunciato un grande evento in onore di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il calcio dalla scorsa estate, ma continua a ricevere grandi omaggi: l’ultima notizia è sorprendente

Nel corso della sua lunga e vittoriosa carriera Zlatan Ibrahimovic è stato spesso tacciato di non avere sentimenti, di non avere remore, di non essersi mai legato davvero ad alcun club. Cosa peraltro vera solo parzialmente, visto il rapporto che è riuscito a costruire con il Milan. Eppure c’è una maglia che non ha mai tradito, una maglia che è rimasta quasi una costante nella sua vita, fino agli ultimi anni della sua carriera, e che gli permetterà di ricevere a brevissimo un omaggio da brividi.

L’eroe dei due mondi del calcio internazionale, capace di vincere e dominare in Europa e di fare altrettanto anche Oltreoceano, in MLS, senza peraltro riuscire a conquistare nessun titolo di squadra con dei LA Galaxy piuttosto modesti, è rimasto legatissimo ad alcune squadre della sua carriera, come ovviamente il Milan di cui oggi è, di fatto, la massima carica dirigenziale dopo il patron Cardinale.

Ma c’è solo una maglia che è diventata per lui una seconda pelle: quella della Svezia, la Nazionale che ha rappresentato per tanti anni in Europa e nel mondo, e che ha contribuito a trascinare due volte agli ottavi di finale di un Mondiale e una volta ai quarti di finale di un Europeo. Risultati importanti per una Nazionale che non vanta una bacheca ricca di successi, e che anche per questo motivo ha deciso di rendere omaggio nei prossimi mesi a quello che è stato, probabilmente, il più grande fuoriclasse della storia svedese nel mondo del calcio.

Evento straordinario in onore di Zlatan Ibrahimovic: la Svezia celebra il suo campione

Dall’addio al calcio ufficiale, e doloroso, di Zlatan sono passati ormai diversi mesi. A causa dei troppi problemi fisici, l’ex attaccante del Milan è stato costretto ad appendere gli scarpini al chiodo la scorsa estate, quasi messo alla porta dal suo stesso corpo, ormai desideroso di riposo dopo tanti anni di agonismo.

La sua decisione è stata però così improvvisa da aver lasciato spiazzati in molti, anche la stessa Svezia, la sua Nazionale, che non ha ancora potuto rendere omaggio alla sua straordinaria carriera, concretizzata in ben 122 gettoni con la maglia gialloblù degli scandinavi e 62 gol messi a segno.

Per cercare di recuperare questa piccola mancanza, la federazione ha quindi annunciato attraverso un post pubblicato sui propri social un evento speciale dedicato esclusivamente alla straordinaria carriera di Zlatan. Una partita amichevole con un’altra nazionale legata in qualche modo a Ibrahimovic, la Serbia, la Nazionale più rappresentativa dell’ex Jugoslavia insieme alla Croazia. Una scelta non casuale, visto che i genitori dell’ex calciatore provengono proprio dei Balcani (il padre è di etnia bosgnacca, la madre è croata).

📣 BILJETTSLÄPP! Tillsammans hyllar vi @Ibra_official 👑🙌 8 juni klockan 18.00 – En kväll du inte vill missa när herrlandslaget möter Serbien på Friends Arena och vi hyllar Zlatans blågula karriär! 🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) April 2, 2024

L’appuntamento con la storia è in programma il prossimo 8 giugno alle ore 18 alla Friends Arena, lo splendido stadio di Solna, vicino Stoccolma. Un’amichevole straordinaria a pochi giorni peraltro da Euro 2024, manifestazione in cui la Serbia sarà regolarmente protagonista, al contrario della Svezia, che dovrà invece accontentarsi di questa passerella per vivere una splendida emozione.