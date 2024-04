Tatarusanu, che combini? L’ex Milan è il portiere peggiore d’Arabia

Prestazioni davvero deludenti quelle di Ciprian Tatarusanu, l’ex portiere del Milan che nella sua nuova avventura sta deludendo.

Non resterà certo nella storia come uno dei migliori portieri passati dalle parti di San Siro. Ma i tifosi rossoneri non possono certo dimenticare l’apporto di Ciprian Tatarusanu con la maglia del Milan. L’esperto estremo difensore romeno che ha giocato dal 2021 al 2023 con la squadra di Pioli.

Tatarusanu non è stato solo un comprimario, visto che a causa degli infortuni subiti dal titolare Mike Maignan, l’ex Nantes è sceso in campo ben 37 volte in gare ufficiali nell’arco di due stagioni. Il ricordo più dolce riguarda il derby d’andata della stagione 2021-2022, quando il romeno neutralizzò il calcio di rigore di Lautaro Martinez, in un match importante per la corsa Scudetto.

Al termine della scorsa stagione il classe ’86, in scadenza di contratto, si è accasato in un club arabo, l’Abha Club, seguendo il flusso di molti calciatori attratti dai contratti faraonici della Saudi Pro League. Peccato che l’apporto di Tata non sia positivo come ci si aspettava.

Papere e numeri shock per Tatarusanu con l’Abha Club

Senza troppi giri di parole, c’è da ammettere come Tatarusanu sia ad oggi il peggior portiere del campionato d’Arabia Saudita. Lo dicono i numeri scioccanti dell’Abha Club, che è penultimo in classifica con ben 65 reti subite dal numero uno romeno in questa stagione.

I dati confermano le difficoltà dell’ex Milan, che non sarà mai stato un top player nel suo ruolo, ma certamente ha dimostrato in carriera (anche con la maglia della Fiorentina) di meritarsi elogi per la sua esperienza e professionalità tra i pali. Ma con l’Abha Club la crisi appare nerissima.

L’ultima prova in campionato, contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, è stata un’ecatombe. L’Abha ha perso in casa 8-0 contro i gialli, ma in particolare sono state le disattenzioni e le papere di Tatarusanu a fare notizia. Un portiere completamente trasformato, in negativo, rispetto a quello visto in Serie A fino allo scorso anno.

Il tecnico sudafricano Pitso Mosimane non ha però alcuna intenzione di togliere la fiducia a Tatarusanu, visto che i problemi sono di tutta la squadra e non solo degli errori del portiere. Strano che l’Abha Club stia viaggiando in acque così delicate, visto l’apporto di altre stelle internazionali come l’attaccante ex Lione Toko Ekambi e il mediano polacco Krychowiak.