Milan, svolta Pioli: cambia ancora il futuro

Cambia ancora il futuro di Stefano Pioli. Ora il tecnico di Parma può essere ancor più rossonero: il punto della situazione in casa Milan

Sono giorni tranquilli quelli che sta attraversando il Milan. Il Diavolo con la vittoria contro la Fiorentina ha blindato la qualificazione in Champions e rafforzato il secondo posto.

Ora i punti di vantaggio sulla Juventus sono sei. E’ vero l’Inter è lontana ben 14 punti, ma la squadra rossonera è tornata a correre ormai da mesi e il lavoro di Stefano Pioli è sempre più apprezzato dalla società. E’ stato Paolo Scaroni, a margine di Fiorentina-Milan, di sabato scorso, a esprimere parole di stima e apprezzamento per il tecnico di Parma.

I momenti di difficoltà sono davvero alle spalle e Pioli non è mai stato così saldo in panchina in questa stagione. La società è al suo fianco e oggi appare complicato pensare ad una separazione. La linea societaria è chiara, d’altronde sono i risultati e i numeri a dirci che il mister merita la conferma.

Anzi, da qualche giorno, si sta facendo avanti un’altra ipotesi, quella del rinnovo. Come scrive oggi Tuttosport, l’Europa League potrebbe cambiare tutto: “il club pensa alla riconferma, senza però ritoccare il contratto valido fino al 2025. Una vittoria in Coppa potrebbe cambiare le carte in tavola”.

Ipotesi concreta

Non è dunque da escludere il prolungamento del contratto di Stefano Pioli con il Milan. In Italia, d’altronde, è inusuale che un tecnico, al quale viene confermata la fiducia, resti con un accordo in scadenza dopo un anno. Non è certo un problema, invece, che abbraccia la cultura americana. Non sarebbe così strano, dunque, se Pioli rimanesse in sella senza la firma su un nuovo contratto.

L’ipotesi che sia lo stesso Stefano Pioli a dire addio al Milan è al momento, invece, da scartare. Le parole del tecnico di Parma a margine della partita contro la Fiorentina sono state più che chiare. Va detto, però, che il mister in questi giorni è tornato ad essere accostato al Napoli, anche se gli azzurri sembrano sempre più indirizzati ad affidarsi a Vincenzo Italiano, che per stile di gioco d’altronde ricorda parecchio proprio l’allenatore del Milan.

Per quanto riguarda la panchina del Diavolo sono dunque sempre più lontane le idee Antonio Conte, De Zerbi e Thiago Motta, così come quella che non è mai piaciuta ai tifosi, che avrebbe portato a Milano lo spagnolo Lopetegui.