Trattativa avviata: per il Milan adesso si fa dura

Il Milan dice addio ad un obiettivo: un brutto colpo per i rossoneri sorpassati da un top club europeo

Quattro vittorie negli ultimi 360′, la striscia di successi consecutivi aperta più lunga della Serie A. Il periodo di crisi in casa Milan è soltanto un lontano ricordo considerato come la squadra di Pioli sia ora seconda in classifica ed ai quarti di Europa League.

In corsa per blindare la posizione in classifica ma anche per provare ad arrivare fino in fondo alla competizione europea, la squadra rossonera in vista della prossima stagione dovrà essere giocoforza rinforzata per poter competere con l’Inter.

La dirigenza rossonera, proprio per questo, sta già lavorando in vista della prossima stagione, a caccia dei rinforzi giusti per completare la formazione e tappare qualche falla emersa nel corso di questa stagione. Acquisti che, però, dovranno essere concordati con il tecnico.

Già, ma chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri? Una domanda che al momento non ha alcuna risposta. Stefano Pioli sembrava quasi ad un passo dall’esonero nel momento di maggiore difficoltà del club rossonero ma gli ultimi risultati hanno rinsaldato la panchina, almeno per questa stagione. E la prossima?

Milan, niente De Zerbi: deciso il futuro del tecnico

Al momento sembra proprio che Pioli debba restare a Milanello anche nella prossima stagione. Certo, dipenderà molto anche dal finale di stagione dei rossoneri. Intanto la dirigenza sta per perder uno dei grandi obiettivi per la panchina.

Il riferimento è naturalmente a Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton che ha annunciato il suo addio al club inglese. Non indifferente al Milan, come ha spiegfato anche recentemente, per lui si dovrebbero aprire presto le porte di un top club europeo.

Stando a quanto afferma il Mundo Deportivo, infatti, sarebbero iniziati i primi colloqui tra il tecnico ed il Liverpool. Com’è noto, i Reds a fine stagione diranno addio a Klopp che ha annunciato il suo addio dopo nove stagioni ricche di successi (il club è in corsa per vincere la Premier League e l’Europa League).

De Zerbi è stato apprezzato anche nell’ultima sfida tra Liverpool e Brighton, stimato anche da Klopp come dimostra il caloroso abbraccio tra i due. Ed il tecnico sembra più che propenso ad ascoltare l’eventuale proposta dei Reds per un vero e proprio salto in alto nella sua carriera.

Non solo Liverpool, però. Stando a quanto affermano i media inglesi, infatti, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino il tecnico italiano. Allegri è sempre più traballante e sembra certo l’addio a fine stagione. Ed i bianconeri, come afferma HITCH Football, hanno nel mirino proprio De Zerbi, molto apprezzato da Giuntoli.