Infortunio Thiaw, come sta il difensore del Milan: rischio emergenza

Come sta il difensore tedesco Malick Thiaw, che per infortunio ha saltato la partita di ieri contro il Lecce e rischia un altro forfait.

Il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo. Il 3-0 inflitto ieri pomeriggio al Lecce consente ai rossoneri non solo di blindare il secondo posto, ma anche di preparare con maggiore enfasi e serenità la doppia sfida di Europa League, il derby tutto italiano contro la Roma.

Per Stefano Pioli sono giunti solo segnali molto positivi. Il suo Milan gioca bene ed è concreto sotto porta, gli attaccanti (compreso Chukwueze) sembrano tutti in ottima forma atletica ed in un momento di grazia. Ma non bisogna perdere la concentrazione, visto che la Roma di De Rossi ha appena vinto il derby e vuole mettere pressione nei quarti di finale di coppa.

Da oggi Pioli comincerà a preparare la sfida d’andata, in programma a San Siro giovedì prossimo alle ore 21. Con un cruccio particolare: la solita emergenza in difesa, visto che tra giocatori assenti, altri acciaccati e squalifiche il Milan dovrà per l’ennesima volta reinventarsi il tandem di centrali.

Chi gioca in difesa contro la Roma

Giovedì sera mancherà senza dubbio Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese è fermo per un turno di squalifica, vista l’ammonizione subita nel turno precedente di Europa League contro lo Slavia Praga e la sanzione da scontare proprio contro la Roma.

Dubbi invece sulla presenza di Malick Thiaw: lo stopper ha saltato Milan-Lecce per via di un’infiammazione da fascite plantare. Per questo motivo mister Pioli ha preferito lasciarlo a riposo, senza neanche portarlo in panchina. Secondo il Corriere della Sera filtra comunque ottimismo sulle condizioni del numero 28, che potrebbe essere rimasto fuori solo per precauzione e non per un infortunio serio.

La verità si saprà solo nei prossimi allenamenti, ovvero se Thiaw sarà regolarmente in campo con il resto dei compagni o se avrà bisogno di qualche giorno in più per smaltire il dolore. Al suo posto è comunque pronto Simon Kjaer, il centrale danese che ieri è subentrato nel finale di partita ed a sua volta ha superato l’acciacco subito in nazionale nelle scorse settimane.

L’unica certezza difensiva (terzini a parte) si chiama Matteo Gabbia, che continuerà il suo momento positivo giocando senza dubbio da titolare anche contro la Roma. Viste le ottime prestazioni, l’ex Primavera si può considerare il miglior innesto della sessione di gennaio, grazie al suo rientro anticipato dal prestito al Villarreal.