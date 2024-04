L’attaccante non ha dubbi: “Al Milan solo ad una condizione”

Le rivelazioni del giovane attaccante che è in orbita Milan. Il futuro potrebbe vederlo in maglia rossonera, ma solo a questa condizione.

Il mercato estivo del Milan si svilupperà tra qualche mese, ma con dettami che sono già chiari in questi giorni. Il club rossonero non intende fare una rivoluzione né esagerati movimenti, come invece accaduto la scorsa estate. Ma gli obiettivi avranno tutti le stesse caratteristiche: giovani, funzionali e non troppo costosi per cartellino e ingaggio.

Un Milan giovane e futuribile quello che vogliono costruire i dirigenti, con l’avallo della proprietà RedBird. Ma molto delle operazioni di mercato in entrata dipenderanno anche dalle uscite. Ovvero dai ricavi che il club otterrà da alcune cessioni, un po’ come avvenuto lo scorso anno dopo l’addio di Sandro Tonali, sacrificato per quasi 70 milioni di euro.

Vi sono diversi calciatori del Milan in prestito in altri club, che si stanno facendo valere e suon di ottime prestazioni e gol. Uno di questi potrebbe però ancora tornare all’ovile e pretendere una nuova occasione in rossonero, vista la crescita messa in evidenza negli ultimi mesi.

Il figlio d’arte non esclude un futuro al Milan

Parliamo in questo caso di Daniel Maldini, attaccante classe 2001 e figlio del celebre Paolo. Ancora di proprietà rossonera, il giovane calciatore si sta ben comportando in prestito al Monza, che lo ha accolto per valorizzarlo nel ruolo di ala sinistra, dandogli finalmente tempo e spazio per mettersi in mostra.

Da quando è sbarcato in Brianza, Maldini ha segnato già 3 reti e fornito un assist vincente. Numeri esplosivi per il giovane reduce anche da troppi infortuni muscolari. Per questo motivo si è detto e scritto che il Milan potrebbe generare una importante plusvalenze con la cessione a titolo definitivo dell’ex Primavera, ma non è escluso un suo ritorno in rossonero in estate.

Ritorno che Daniel, nell’intervista concessa a Sportweek, ha definito possibile solo ad una condizione: “Tornare al Milan è sempre un’opzione e un desiderio, ma il Monza mi sta dando tanto. Se dovessi tornare al Milan, andrei con l’obiettivo di giocare, non certo di stare seduto in panchina”.

Dunque il 22enne figlio e nipote d’arte non ha dubbi sul suo futuro. Vuole giocare ed essere protagonista, e non più considerato come un giovane talento con il cognome importante. Maldini dunque chiederà rassicurazioni al Milan, ma se non troverà spazio né fiducia sarà il primo a trovarsi una nuova squadra, stavolta definitivamente.