Buffon e Maldini, botta e risposta su Instagram: “delusione” per il portiere (FOTO)

Buffon e Maldini si sono resi protagonisti di un curioso siparietto su Instagram: botta e risposta incredibile tra i due ex campioni

Gianluigi Buffon chiama, Paolo Maldini risponde. Due colonne del nostro calcio, due leggende viventi del nostro sport, si sono rese protagoniste in queste ultime ore di un siparietto social particolarmente curioso. Un vero e proprio botta e risposta che ha fatto impazzire i tifosi, anche se ha regalato all’ex portierone della Nazionale azzurra una cocente delusione, almeno per quanto riguarda le sue convinzioni personali.

Protagonisti di mille avventure, in campo e fuori dal campo, Gigi e Paolo sono stati due protagonisti fondamentali per il nostro calcio. Non hanno potuto condividere l’emozione di un Mondiale vinto insieme, non avendo fatto parte Maldini della storica spedizione di Germania 2006, ma hanno vissuto moltissime sfide in campo, come capitani rispettivamente della Juventus e del Milan, e hanno più volte dimostrato di essere legati da stima reciproca e grande affetto.

Sentimenti che si sono visti chiaramente anche in questo siparietto, innescato da una foto molto curiosa pubblicata sul suo account Instagram dall’attuale capo delegazione della Nazionale italiana. Uno scatto di un Maldini d’annata che Buffon ha per anni conservato con grande cura, non accorgendosi però di un dettaglio non di poco conto.

Buffon-Maldini, siparietto social: il post dell’ex portiere incuriosisce i tifosi

Sempre molto attivo sui suoi account social, Buffon ha pubblicato l’8 aprile una foto di un giovanissimo Paolo Maldini trovata, per puro caso, in un cassetto dei ricordi della sua abitazione. Si tratta di una foto d’epoca in cui si può leggere chiaramente una dedica dello stesso calciatore.

La scrittura dell’ex capitano del Milan ha però innescato più di un dubbio nell’ex portiere, che ha voluto vederci chiaro e ha chiesto allo stesso diretto interessato se quell’autografo fosse effettivamente il suo o se si trattasse di un falso. E la risposta non è stata quella che si sarebbe aspettato.

Per quanto abbia provato a sforzarsi, Maldini non è infatti riuscito a riconoscersi in quella scrittura. Vero che da allora di tempo ne è passato, ma secondo l’ex bandiera rossonera difficilmente quell’autografo può essere il suo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

“Non vorrei deluderti, ma non sembra la mia scrittura“, ha chiarito l’ex dirigente rossonero, quasi dispiaciuto dal dover dare questa delusione al suo amico Gigi. E anche per questo ha provato a regalargli speranza buttandola sul ridere: “Ero talmente giovane, magari ho cambiato modo di scrivere nel tempo“. Per chiudere, ha quindi voluto salutare l’ex portiere bianconero sostituendo nella dedica la parola “simpatia” con “affetto“. Un modo signorile per chiudere un siparietto che ha strappato sorrisi a tutti i tifosi, e non solo a quelli di Milan e Juventus.