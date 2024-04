Colpo a sorpresa per il Milan: può arrivare dalla Grecia

Il Milan e altri grandi club europei sarebbero interessati ad alcuni dei migliori talenti del campionato greco: l’indiscrezione

È un mercato multiforme quello che la dirigenza del Milan si sta apprestando a realizzare durante la prossima estate. Ci sarà spazio, quasi sicuramente, per almeno un colpo di altissimo spessore, economicamente importante, soprattutto nel reparto offensivo. Ma i rossoneri non stanno rinunciando a qualche acquisto di prospettiva, calciatori dal costo contenuto ma in grado di rappresentare un valore aggiunto nell’immediato futuro. E uno di questi potrebbe arrivare dalla Grecia.

Come tante altre grandi squadre europee, anche il Milan con il suo scouting ha occhi dappertutto e valuta anche quei campionati ritenuti solitamente minori. Di talenti nella Super League greca non ne mancano, e alcuni di questi sono riusciti ad attirare l’attenzione anche degli scout rossoneri, oltre che d’importanti squadre inglesi come il West Ham.

Certo, tra il seguire un giocatore e l’impostare una trattativa vera e propria spesso ce ne passa. Anche perché le società greche, per quanto economicamente meno forti rispetto a quelle italiane, valutano non di rado in maniera spropositata i propri migliori calciatori. Ma per poter anticipare i competitor, il Milan non si vuole far trovare impreparato, e avrebbe già selezionato una lista di profili della Super League ellenica che potrebbero far comodo già nella prossima stagione.

Colpo dalla Grecia per il Milan: tutti i profili seguiti dal club rossonero

Questa attenzione della dirigenza rossonera per il campionato greco non deve, d’altronde, creare un eccessivo stupore. Secondo quanto riferito da Sportime, già negli scorsi mesi il Milan aveva impostato una trattativa per un giovane calciatore greco, già titolare nella sua nazionale: il difensore Kostantinos Koulierakis.

Con l’allora 19enne leader del PAOK un accordo di massima era stato anche trovato, ma a far saltare la trattativa, dirottando i rossoneri verso un profilo analogo come Pellegrino, fu la richiesta del club di Salonicco di circa 8 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita futura.

Nonostante l’esperienza non proprio positiva, il Milan non ha però smesso di seguire il giovane centrale greco, e ha approfittato di uno scontro importante per i playoff di Super League tra PAOK e AEK Atene per analizzare con maggior attenzione anche altri talenti molto interessanti che militano nel campionato greco.

Tra questi, come riferito da Sportime, anche il mediano polacco Damian Szymanski, il difensore franco-camerunese Harold Moukoudi, il centrale greco Lazaros Rota, il 21enne centrocampista Giannis Konstantelias e il portiere croato Dominik Kotarski. Tutti profili tra loro diversi per ruolo e per età ma che potrebbero rivelarsi ottimi colpi low cost per i rossoneri e per altre importanti squadre europee.