Milan, blitz e nuovo allenatore: lo ha scelto Ibra

Il Milan sta continuando a lavorare sul progetto della squadra Under 23 che potrebbe debuttare nella Serie C del prossimo anno.

Tra i progetti per il futuro del Milan, con l’intento di far diventare quello rossonero un club completo e competente in tutti gli ambiti, c’è anche quello della cosiddetta seconda squadra. Ovvero la selezione giovanile che andrebbe ad occupare un posto in Serie C nata come sviluppo dei talenti fuoriusciti dal vivaio.

Il Milan Under 23 nascerebbe sulla falsa riga delle già avviate esperienze di Juventus e Atalanta Next Gen, entrambe attualmente facenti parte della Lega Pro. Il tutto prendendo spunto dal calcio spagnolo, dove le big della Liga hanno tutte seconde squadre ricche di giovani ‘canterani’ che giocano tra seconda e terza divisione.

Zlatan Ibrahimovic ha preso a cuore questo progetto, che servirà a lanciare i propri giovani senza disperderli tra prestiti infiniti in giro per l’Italia e per il mondo. Tanto che ha scelto Jovan Kirovski come direttore tecnico, il manager statunitense che aveva creato una cosa simile per i Galaxy di Los Angeles.

Il tecnico pescato a studiare l’Atalanta Under 23

In queste settimane a Milanello si lavora sotto traccia per preparare la creazione ufficiale del Milan U-23. Anche se, come detto in precedenza, dovrebbe sbarcare dall’estate prossima in Serie C. Vanno decise ancora molte cose, tra cui il campo in cui giocherà, la composizione dello staff e soprattutto l’allenatore che guiderà i giovani in questa nuova avventura.

Come riferito dal cronista Nicolò Schira, tutte le strade e gli indizi sembrano portare a Daniele Bonera. Ovvero l’ex difensore del Milan che da qualche anno fa parte dello staff tecnico di Stefano Pioli. L’aspirazione di quest’ultimo è proprio quella di allenare, di diventare un mister a tutti gli effetti. E la creazione dell’Under 23 milanista potrebbe essere l’occasione giusta.

Nuove conferme sulla pista Bonera arrivano dal fatto che sia stato avvistato nel weekend a visionare dal vivo il match tra Atalanta U-23 e Pro Patria, per la 35.a giornata del campionato di Serie C. Evidentemente l’ex centrale milanista ha voluto capire personalmente come se la cava la formazione Next Gen in un campionato comunque tosto e competitivo come quello di terza divisione.

Gerry Cardinale ha già dato il via libera per questo progetto, che permetterà al Milan di far crescere i propri giovani in un clima unito e legato subito al calcio dei grandi. Bonera sembra il profilo adatto per guidarli, avendo già esperienza nel settore tecnico e conoscendo molto bene l’ambiente rossonero.