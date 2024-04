Milan, doppia minaccia per Theo Hernandez: 9 milioni sul tavolo

Novità preoccupanti sul rinnovo di Theo Hernandez col Milan. Il terzino è nel mirino di due dei più grandi club d’Europa. Offerta top sul tavolo.

Il Milan sta facendo i conti con i rinnovi di contratto, l’altro importantissimo impegno oltre al prossimo calciomercato. Il club ha il grande obiettivo di diventare sempre più competitivo per ereggersi al livello delle più grandi squadre d’Europa, ma non basteranno soltanto gli acquisti. In tal senso, il tema rinnovi è diventato cruciale, dato che il Milan si sta trovando impegnato in quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez.

Il portiere e il terzino, annoverati come i migliori al mondo nel loro ruolo, hanno un contratto in scadenza nel 2026, e il Milan sa che è arrivato il momento di discutere il prolungamento. Mike e Theo rappresentano due degli elementi più preziosi della rosa rossonera, e non si può rischiare di arrivare vicini al termine senza un accordo. Il club certe vicissitudini le ha già passate. Basti pensare a Donnarumma e Kessie. Dunque, gli accordi verranno discussi a breve, anzi si è già iniziato a lavorare duramente in tal senso.

Ovviamente, i tifosi sono attualmente impauriti perché sono alte le richieste per il rinnovo dei due top rossoneri, e ciò potrebbe portare ad una cessione dolorosa in estate. Per Maignan pare ci sia stato un avvicinamento significativo nelle ultime ore, ma su Theo, al contrario, non arrivano buone nuove.

Theo Hernandez, addio al Milan? In campo per lui anche l’inglese

Theo Hernandez probabilmente ha voglia di restare al Milan, ma per prolungare il suo contratto chiede uno stipendio da top, e dunque molto simile, se non uguale, a quello che percepisce Rafael Leao. Il portoghese rappresenta l’eccezione dato che gli è stato garantito un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Theo, anche lecitamente, non si sente da meno, e si aspetta un’offerta simile per restare. Lo stesso Maignan. Il Milan non vuole permettersi due rinnovi di tale portata e per questo l’ipotesi cessione ha cominciato a farsi sempre più strada.

Soprattutto per Theo Hernandez adesso, dato che Alessandro Jacobone fa sapere che non c’è soltanto il Bayern Monaco su di lui. È tornato a farsi vivo anche il Manchester City, che lo osserva e lo apprezza dalla scorsa estate. Il vero problema sta nel fattore economico, dato che sia i tedeschi che gli inglesi non avrebbero problemi a garantire al francese uno stipendio stagionale da 8-9 milioni di euro a stagione.

Capiamo bene che la situazione è abbastanza complicata per il Milan, che sa di non poter mai offrire la stessa cifra. Per questo, l’unica speranza resta riposta nella volontà del giocatore. Theo Hernandez si è sempre detto devoto e fedele ai colori rossoneri e a Milano ha trovato la sua dimensione anche dal punto di vista familiare. Tutto fa dire che sarà lui a decidere cosa ne sarà del suo futuro prossimo.