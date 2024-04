Milan, non solo Zirkzee: doppio colpo in attacco

Potrebbero essere due gli attaccanti da acquistare per il Milan. La squadra rossonera è pronta a mettere le mani su un altro centravanti oltre al grande bomber

Occhi puntati sull’attacco. L’estate si avvicina e con l’addio di Olivier Giroud sempre più probabile, la priorità del Milan resta l’acquisto di un centravanti.

Bisogna fare in fretta per evitare che i prezzi aumentino e il Diavolo si trovi costretto a virare su profili non proprio di primissimo ordine. Non è un segreto che il primo nome in cima alla lista dei desideri di Moncada, Furlani e Ibrahimovic sia quello di Joshua Zirkzee. Il Bologna lo valuta sui 50/60 milioni di euro, ma l’inserimento del cartellino di Alexis Saelemaekers può facilitare l’affare.

Non mancano chiaramente le alternative, come Sesko, Jonathan David, Gimenez e Guirassy, ma l’olandese è il vero grande obiettivo, che il Milan ha voglia di mettere a segno il prima possibile. D’altronde la concorrenza è di quelle importanti. In Italia piace tanto a Napoli e Juventus, ma è complicato immaginare un loro affondo prima delle cessioni di Osimhen e Vlahovic. All’estero è nel mirino di Manchester United e Arsenal. Al momento però Zirkzee preferirebbe restare a giocare in Italia.

Ma i colpi in avanti del Milan 2024/2025 potrebbero essere addirittura due. Se alla fine Oliver Giroud dovesse decidere di rimanere (ipotesi poco probabile), sarebbe il francese a fare da vice al nuovo centravanti giovane. Diversamente si potrebbe andare a cercare un altro attaccante.

Luka Jovic è infatti visto sempre più come un jolly, che riesce ad essere decisivo a partita in corso, magari con un attaccante al suo fianco, meno quando deve fare reparto da solo dal primo minuto. Non è da escludere dunque un suo rinnovo ,ma con l’acquisto di un altro attaccante.

Colpo a basso costo

E’ chiaro che serva un’occasione a basso costo, ma che possa dare garanzie dal punto di vista realizzativo. Sappiamo che i profili sul taccuino di Geoffrey Moncada sono davvero tanti e tra questi ci sono un paio di calciatori che vedranno scadere il proprio contratto nel 2025, fra poco più di un anno e posso dunque lasciare le loro squadre a prezzi non elevatissimi.

Stiamo parlando di Vangelis Pavlidis, greco 25enne che con l’AZ Alkmaar ha realizzato ben 29 centri in stagione, in 41 partite. L’altra idea porta invece in Spagna e più precisamente a Siviglia, dove gioca il 26enne Youssef En-Nesyri, 26enne marocchino che ha segnato 14 gol

.