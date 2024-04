Milan-Real Madrid, si lavora a un nuovo affare: un dettaglio complica la trattativa

Il Milan pensa in grande e continua a lavorare con il Real Madrid per rinforzare la propria rosa: solo un dettaglio frena la trattativa

Se c’è una grande squadra europea con cui il Milan ha creato un vero e proprio asse, un’alleanza che potrebbe portare benefici reciproci sul breve e sul lungo periodo, quella è sicuramente il Real Madrid. Lo ha dimostrato nel corso degli anni più recenti l’affare Brahim Diaz, seguito a ruota da quello Alex Jimenez. Due colpi differenti per natura e obiettivi, ma che si sono rivelati corretti nei progetti del club rossonero. E, come si suol dire, non c’è due senza tre. Il club starebbe infatti lavorando per portare un altro gioiello madridista a Milano. Un colpo che stavolta sarebbe davvero da novanta.

È risaputo: in determinati campionati, e soprattutto in determinate squadre superiori alle italiane per forza economica, dove peschi, peschi bene. Difficilmente un calciatore delle big di Premier, del Bayern o delle grandi spagnole potrebbe far fatica in Serie A, e lo hanno dimostrato i tanti affari che sono stati realizzati dalle nostre squadre nel corso degli ultimi anni.

Per questo motivo il fatto che il Milan stia anche attingendo alle riserve o agli ‘scarti’ del Real per rinforzarsi non è certo un errore. Anzi, è una delle strategie migliori per chiudere affari tecnicamente importanti a prezzi modici. Anche se degli ostacoli per poter percorrere una strada di questo tipo restano sempre in piedi, e si tratta come al solito di freni di natura economica.

Il Milan punta un ‘esubero’ del Real Madrid: affare possibile, ma a una condizione

Se il Milan si avvia a un cambiamento piuttosto evidente nel prossimo mercato estivo, il Real Madrid potrebbe addirittura essere rivoluzionato in molti dei suoi storici interpreti degli ultimi anni. Sarebbero ormai al passo d’addio Luka Modric, ad esempio, ma anche un altro ex talento madridista capace d’imporsi con la maglia delle merengue solo a tratti.

Per quanto rimanga amatissimo dai tifosi, soprattutto per la fedeltà dimostrata nel corso degli ultimi anni, Dani Ceballos mai come in questo momento sembra ai margini del progetto di Ancelotti. Per il classe 1997, che solo lo scorso anno aveva firmato un rinnovo fino al 2027, lo spazio in questa stagione è stato poco, ed è per questo che in Spagna s’interrogano sul suo futuro.

Nelle ultime settimane si era parlato addirittura di una sua clamorosa apertura all’Atletico Madrid, una scelta che avrebbe probabilmente compromesso in maniera definitiva il suo rapporto con il popolo blanco. A quanto parte si è però trattato solo di una boutade.

Più verosimile invece, secondo Mundo Deportivo, la pista che porterebbe l’ex Arsenal al Milan, complici gli ottimi rapporti che intercorrono tra la dirigenza rossonera e quella madridista. L’ostacolo per una trattativa di questo tipo però sarebbe sempre il solito: uno stipendio che in questo momento per il club italiano sarebbe troppo oneroso da sostenere, visto e considerato anche lo stop al Decreto crescita degli scorsi mesi.

Per questo motivo l’affare resta possibile ma complicato, e non è improbabile che il Milan, desideroso di portare a casa un bomber di altissimo valore, non possa scegliere di puntare su un centrocampista più economico per aumentare il budget a disposizione della punta. Con buona pace di Ceballos, che a quel punto potrebbe tornare a sperare in un maggior minutaggio al Real dopo l’addio sempre più probabile di Modric.