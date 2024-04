Pioli da confermare: “Se lo è meritato”

Il Milan è ormai pronto a giocare contro la Roma in Europa League. L’ex allenatore Sacchi si è esposto sulla gara e su Pioli

Cinque vittorie consecutive, come mai in questa stagione. Il Milan arriva alla supersfida di Europa League nel migliore dei modi, con il vento in poppa ed una forma davvero brillante. Le condizioni ideali per poter dare l’assalto alla Roma e tentare di andare il più avanti possibile nella competizione.

D’altronde, dopo la “retrocessione” della Champions League c’è l’opportunità di vincere un trofeo mai messo in bacheca dal club di via Aldo Rossi. Ecco perché sarà presente anche Gerry Cardinale a San Siro, a dimostrazione di quanto sia importante la gara in questione anche perché desideroso di alzare al cielo il primo trofeo internazionale della sua gestione.

Chi di coppe se ne intende eccome in casa rossonera è Arrigo Sacchi. Ex allenatore del Milan, in ambito europeo ha vinto due Coppe dei campioni, due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali. A tre giorni dalla supersfida è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Una gara interessante ed aperta con il Milan favorito” ha spiegato l’ex allenatore che, peò, non esclude sorprese.

Milan, il pronostico di Sacchi sulla gara di Europa League

“Il gruppo sta acquisendo la continuità necessaria per stare in alto e si nota dalle cinque vittorie consecutive – ha spiegato Sacchi – dal punto di vista fisico mi sembra stia bene la squadra”. L’ex allenatore, però, ha visto in un buon momento di forma anche la Roma, una squadra che “dall’arrivo di De Rossi ha svoltato”.

Sacchi ha voluto elogiare Chukwueze, che sembra stia finalmente mettendo in mostra le sue qualità sia atletiche che tecniche prima di incensare Pioli. “Merita la riconferma – ha spiegato – ha vinto uno scudetto con una squadra costata meno delle avversarie ed il merito è sia dei calciatori che suo”.

“Ha impostato il suo lavoro bene, è uscito da un momento complicato”, ha sottolineato Sacchi che però ha evidenziato come sia Leao che Giroud in fase di contenimento debbano essere più presenti. L’ex allenatore ha però spiegato come vada corretta la fase difensiva.

Conferma che merita anche De Rossi alla Roma. “Ha rilanciato Pellegrini che a me piace molto – ha evidenziato – si respira un’aria diversa dal suo arrivo, la squadra lotta, è intraprendente ed ha avuto pochi passaggi a vuoto”.

Bocca cucita, invece, su un pronostico. “Non sono un indovino, il Milan ha un’esperienza maggiore ed uno stile europeo ma è cresciuta tanto la Roma. Mi piacerebbe vedere una gara stile Premier che regali spettacolo” ha concluso.