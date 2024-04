Derby di mercato per Buongiorno: il difensore ha le idee chiare sul suo futuro

Alessandro Buongiorno è uno dei grandi obiettivi di mercato per il Milan: derby di mercato per i rossoneri, ma il difensore ha le idee chiare

Tutti pazzi per Alessandro Buongiorno. Il giovane difensore e capitano del Torino continua a essere il sogno proibito di tutte le grandi squadre italiane. E non solo. Corteggiato a lungo, a dir poco, dall’Atalanta la scorsa estate, il centrale granata, classe 1999, ha voluto fortemente rimanere a casa ancora per una stagione. Nei prossimi mesi rifiutare ancora una cessione potrebbe però diventare, se non impossibile, quantomeno molto difficile. E anche per questo motivo il difensore della Nazionale avrebbe già cominciato a schiarirsi le idee sul suo futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, tra le squadre più interessate a Buongiorno in vista della prossima stagione in pole position in questo momento ci sarebbero le due milanesi. Sia il Milan che l’Inter hanno individuato, infatti, nel classe 1999 un nome utile su cui poter ricostruire le proprie certezze difensive, e sarebbero pronte a lusingarlo con un’offerta importante per la sua carriera.

E se è vero che il cuore granata di Buongiorno indurrebbe il giocatore a rinviare ancora l’addio alla squadra in cui è cresciuto e per cui ha sempre fatto il tifo, è altrettanto vero che in questo momento per la sua carriera declinare la proposta di una squadra da scudetto e in lotta per i maggiori trofei europei potrebbe rivelarsi un autogol. Per questo motivo, l’estate 2024 potrebbe rivelarsi davvero quella dell’addio al Toro per Buongiorno. E in caso di derby milanese, il difensore avrebbe già rivelato di avere una preferenza.

Sfida tra Milan e Inter per Buongiorno: il difensore granata svela la sua preferenza

A parlare del futuro del giovane capitano del Toro è stato il Corriere dello Sport. Buongiorno a quanto pare sarebbe lusingato dall’accostamento a due squadre importanti come Milan e Inter. Per la sua carriera trasferirsi a Milano potrebbe significare un grande salto in avanti, sotto molti punti di vista.

Dire però che tra le due milanesi una varrebbe l’altra dal suo punto di vista sarebbe dire il falso. A quanto pare, il difensore avrebbe infatti una preferenza netta per una delle due formazioni, e lo avrebbe confessato ai propri compagni di Nazionale durante l’ultima tournée americana.

Per quanto il Milan goda della stima da parte del difensore classe 1999, la sua preferenza andrebbe all’Inter. La squadra nerazzurra, avviata verso il ventesimo scudetto della propria storia, potrebbe d’altronde garantirgli un posto in una difesa a tre che, verosimilmente, dovrà fare a meno di Acerbi, e potrebbe permettergli anche di vivere l’avventura unica del primo Mondiale per Club.

Due motivazioni di non poco conto per un giocatore che, alla soglia della propria maturità calcistica, potrebbe ritrovarsi d’un tratto a confrontarsi davvero con i vertici del calcio mondiale. Una prospettiva che non può far gola anche a chi, per amore, in passato ha fatto scelte diverse.