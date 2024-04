Milan, contatti con l’Atalanta per uno scambio: i dettagli

Non solo Ederson, c’è un altro giocatore della squadra di Gasperini che piace tanto alla dirigenza rossonera: trattativa possibile?

Il Milan sarà protagonista anche nella prossima sessione del calciomercato. Dopo gli investimenti fatti la scorsa estate per far arrivare diversi nuovi giocatori, pure nella prossima vedremo un po’ di volti nuovi a Milanello. Sono previsti altri colpi importanti.

I tifosi hanno grandi aspettative soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo centravanti. Vogliono un vero bomber, capace di garantire un elevato numero di gol. Con la probabile partenza del 37enne Olivier Giroud e un Luka Jovic che al massimo rimarrà come riserva, se gli verrà rinnovato il contratto, è fondamentale l’ingaggio di un goleador. Non bisogna sbagliare scelta.

Ovviamente, ci sono anche altri ruoli nei quali la società di via Aldo Rossi interverrà. Ad esempio, probabilmente verrà preso un nuovo difensore centrale. A Simon Kjaer non dovrebbe essere prolungato il contratto e non è esclusa un’altra partenza nel reparto, quindi attenzione alle mosse milaniste.

Milan, colpo dall’Atalanta? Le ultime notizie

Non è un segreto che al Diavolo piaccia molto Alessandro Buongiorno, per il quale era stato effettuato un tentativo già nel mercato invernale. Il Torino non voleva venderlo, però è pronto a trattare in estate: servono circa 35 milioni di euro per strapparlo a Urbano Cairo. Ovviamente, non manca la concorrenza di società italiane e straniere.

Un altro difensore italiano che piace molto è Giorgio Scalvini. Secondo quanto rivelato da SempreMilan.it, sono stati avviati i primi contatti con l’Atalanta. Il direttore sportivo Tony D’Amico è aperto a intavolare una trattativa, ma devono allinearsi due fattori: l’acquisto di un sostituto e il riscatto di Charles De Ketelaere che verrebbe “scontato” nell’affare Scalvini.

Il difensore nerazzurro viene valutato circa 45 milioni di euro, il Milan potrebbe offrire 15-20 milioni più il cartellino di De Ketelaere. Il belga si è rilanciato a Bergamo e può essere riscattato per 22 milioni. Nell’accordo erano presenti anche ulteriori 4 milioni di bonus. La società di via Aldo Rossi potrebbe utilizzare l’ex Bruges per arrivare a Scalvini. Le parti si sentiranno a fine stagione per riparlare.

Il 20enne bresciano è uno dei difensori più promettenti del calcio italiano e ha messo in mostra ottime qualità all’Atalanta. Sarebbe un ottimo colpo per la retroguardia del Milan, che comunque dovrà fronteggiare la concorrenza di altri club importanti. Vedremo se riuscirà a spuntarla, eventualmente. Un altro giocatore nerazzurro che piace è Ederson, centrocampista che la Dea valuta come Scalvini.