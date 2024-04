@ML – Thiaw si allena in gruppo, recuperato per Milan-Roma

Buone notizie dall’allenamento odierno del Milan. Stefano Pioli ha recuperato il difensore che era precedentemente in dubbio.

Il Milan è tornato ad allenarsi oggi, a due giorni dal match tanto atteso di Europa League. Giovedì sera i rossoneri ospiteranno a San Siro la Roma, nel match valido per l’andata dei quarti di finale della competizione europea.

Subito una buonissima notizia per Stefano Pioli ed il suo staff. Come individuato dalla nostra redazione, il centrale Malick Thiaw oggi ha svolto la seduta mattutina con il resto del gruppo. Sembra dunque smaltita l’infiammazione da fascite plantare che lo aveva fermato prima del match contro il Lecce di sabato.

Thiaw ha lavorato senza problemi e sembra dunque tornare a disposizione di Pioli in vista di Milan-Roma. Ciò però non significa che la sua presenza dal 1′ minuto contro i giallorossi è certa. Sarà il tecnico a decidere nelle prossime ore se schierare Thiaw al centro della difesa, in tandem con Matteo Gabbia, o non rischiarlo visto il recente problema fisico.

Al suo posto potrebbe comunque essere schierato Simon Kjaer, anche lui in realtà reduce da un lieve stop muscolare in nazionale. La rifinitura di domattina sarà determinante per le scelte di formazione.