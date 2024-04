Ritorno di fiamma clamoroso: lascia il Real Madrid e sceglie il Milan

Dalla Spagna filtrano clamorose novità di mercato. Il Milan non ha dimenticato il giocatore. C’è un ritorno di fiamma in atto. Il colpo dal Real è possibile.

Il Milan è pronto a rifarsi il look in vista della prossima stagione, ciò significa che ogni reparto della rosa andrà ritoccato e migliorato con forza. Dall’attacco, quello più discusso in ottica mercato, al centrocampo e alla difesa: Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono pronti gettarsi nel caos delle trattative per regalare rinforzi importanti al Diavolo. Come detto, attualmente si parla molto del prossimo attaccante del Milan, quello che in estate prenderà con tutta probabilità il posto di Olivier Giroud.

Zirkzee il nome caldissimo. Ma la dirigenza rossonera sta pensando con altrettanta attenzione, seppur meno chiacchierata, al nuovo innesto per il centrocampo. A gennaio non è stato ricoperto il buco lasciato da Rade Krunic. Il bosniaco ha scelto il Fenerbahce e il Milan ha scelto di restare coi soli uomini già presenti in rosa senza affondare per un nuovo centrocampista. Una mossa che invece sarà obbligata in estate. Di recente si è soprattutto parlato del colpo Ouedraogo dallo Schalke 04.

Il classe 2006 è il primissimo obiettivo per il nuovo centrocampo rossonero e la trattativa sembra precedere spedita, ma Ouedraogo non è l’unico colpo che il Milan vuole regalarsi. Sta anche pensando ad un profilo più maturo e pronto subito per gli alti livelli. Di chi si tratta? È in atto un ritorno di fiamma clamoroso.

Milan, ancora lui: stavolta può arrivare davvero da Madrid

Mundo Deportivo, accreditato portale di calcio spagnolo, fa sapere che il Milan sta ripensando al centrocampista del Real Madrid per rinforzarsi. Di chi si tratta? Di Dani Ceballos, uno che ad ogni sessione di mercato viene accostato ai rossoneri. In realtà, qualche anno fa, Dani è stato davvero vicino al Milan, salvo poi andare tutto in fumo per motivazioni probabilmente economiche. Adesso, però, le cose stanno molto diversamente. Ceballos ha rinnovato lo scorso anno il suo contratto, pensando di avere più considerazione da Ancelotti. Così non è stato affatto, e ora è prontissimo a fare le valigie in estate.

Quale destinazione? Mundo Deportivo fa sapere che su Ceballos ci sono le spagnole Real Betis e Atletico Madrid, ma fuori dalla Spagna è il Milan il club che più sta guardando di buon occhio al centrocampista. Per il Diavolo si potrebbe trattare del rinforzo perfetto quantomeno dal punto di vista tattico. Mezzala o trequartista, Ceballos potrebbe essere l’interscambio di Ruben Loftus-Cheek. Al momento pare si tratti solo di sondaggi da parte del Milan, che deve anche comprendere i possibili parametri economici.

Ma come conclude Mundo Deportivo, è concreta la possibilità di un trasferimento da Madrid a Milano anche per gli ottimi rapporti che intrattengono i due club. Seguiranno aggiornamenti.