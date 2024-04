Milan, Pioli verso la conferma: ma un pallino rossonero può restare senza club

Stefano Pioli si sta guadagnando la riconferma sulla panchina del Milan: eppure c’è un pallino rossonero che poterbbe restare senza panchina

Sette gare al termine del campionato, due in Europa League, ma potrebbero aumentare in caso di passaggio del turno. Il Milan è arrivato quasi all’ultimo chilometro della sua stagione ed ha bisogno di un vero e proprio sprint per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Saranno gare e settimane intense per Pulisic e compagni ma anche per Stefano Pioli che si gioca una buona fetta del suo futuro. Il tecnico, non è una novità, è stimato da Aurelio De Laurentiis che a Napoli è pronto a dare il via ad una rivoluzione poderosa a partire dalla guida tecnica.

Il tecnico, però, sembra destinato a restare a Milanello. Almeno, è questa l’intenzione dei dirigenti rossoneri. Superata la grande crisi invernale, con sconfitte e punti persi per strada, con tanto di eliminazione in Champions League ai gironi, Pioli è riuscito a raddrizzare la situazione ed ora sembra avere l’appoggio di tutta la dirigenza, Ibrahimovic in primis che da calciatore ha vinto uno scudetto con Pioli a Milano, quello della stagione 20/21.

Milan, niente Liverpool per De Zerbi: resta senza club?

Ciò nonostante, in caso dovesse precipitare la situazione, la dirigenza avrebbe già una sorta di short list in vista dell’estate. Tra questi c’è naturalmente Antonio Conte – sembrava ad un passo nei mesi scorsi – seguto anche dal Napoli ma anche Roberto De Zerbi.

Il tecnico del Brighton dopo la straordinaria stagione scorsa con una qualificazione europea raggiunta, è ora decimo con un punto nelle ultime tre partite. Il suo futuro è tutt’altro che scontato nel club biancoblu: proprio nelle scorse settimane lo stesso De Zerbi aveva mostrato dubbi e perplessità sul suo prosieguo al Brighton.

Ed un club che sembrava deciso ad ingaggiarlo avrebbe cambiato idea. Come affermano i media inglesi, infatti, il Liverpool che pure aveva in De Zerbi un candidato molto autorevole, ha chiuso un accordo verbale con Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona.

L’accordo tra le parti dovrebbe essere fino al 2027. Ovviamente mancano ancora le firme, con il club del Merseyside che deve trovare un’intesa anche con lo Sporting Lisbona per liberare l’allenatore. Il club lusitano, al momento, è primo in classifica con 71 punti, quattro di vantaggio sul Benfica secondo ma con una gara da recuperare.