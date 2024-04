Disastro Donnarumma: in Francia lo bocciano, all’Italia “manda segnali inquietanti”

La prova di Gianluigi Donnarumma contro il Barcellona è finita nel mirino della critica: in Francia e in Italia sono preoccupati per il classe 1999

Gianluigi Donnarumma è ormai un ricordo lontano per il Milan, ma i tifosi rossoneri continuano ad osservare con estrema attenzione le sue prestazioni.

Ieri, il portiere di Castellammare di Stabia è stato chiaramente visto all’opera dal mondo intero nel match in cui il suo Psg ha perso tra le mura amiche contro il Barcellona. Una sfida, quella valevole per l’andata dei Quarti di finale di Champions League, che ha visto l’ex Diavolo protagonista, ancora una volta, in negativo.

E’ stata una serata horror per il portiere, che ha mostrato i suoi soliti limiti. Negli anni Donnarumma non appare migliorato per nulla: fenomenale tra i pali, incerto quando ha la palla tra i piedi e nelle uscite. Così contro la squadra blaugrana ha colpe, più o meno gravi, in tutti e tre i gol subiti. Nel primo l’uscita avventata e a vuoto ha di fatto spalancato la porta a Raphinha, per il momentaneo vantaggio spagnolo. Anche nel 2 a 2 c’è un errore veniale, con un rilancio finito sui piedi degli avversari, ma poi è servita una grande giocata di Pedri per mandare in porta ancora il numero undici. Sul terzo gol, infine, in molti hanno puntato il dito contro Donnarumma, colpevole di non essere uscito.

Lo bocciano tutti

Così in Francia il portiere italiano è totalmente bocciato. L’Equipe scrive: “L’incorreggibile Donnarumma”, dandogli un pesantissimo 3 in pagella. Mezzo voto in più, invece, per Le Parisien. I francesi, d’altronde, ricordano benissimo l’errore contro il Real nel 2022. Un errore mai dimenticato che costò caro al Psg e lo stesso potrebbe accadere stavolta.

Il quotidiano francese L'Equipe ha dato 3 a Donnarumma dopo #PSGBarcellona. Mi sembra davvero incredibile che Gianluigi stia continuando a fare certi errori sulle uscite a distanza di anni dall'addio al Milan. pic.twitter.com/blcjb04xyg — Matteo Bellan (@TeoBellan) April 11, 2024

“Ter Stegen ha effettuato solo una parata in più di Donnarumma ma è stato molto più decisivo. Non è riuscito a essere all’altezza, una cattiva abitudine in Champions in primavera”, prosegue L’Equipe.

Ora Gianluigi Donnarumma, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, può tornare ad essere messo in discussione. A Parigi non stravedono per lui e un addio non è certo così impossibile. Un cambio di maglia potrebbe chiaramente interessare anche il Milan, con Mike Maignan che tornerebbe un obiettivo del Psg.

Ma al momento appare fantamercato. In Italia, in molti, però, pensano più al prossimo Europeo e ad un Donnarumma che non sembra offrire le giuste garanzie: “Un’altra serata conclusa a capo chino con il pubblico parigino che continua a non apprezzarlo: Donnarumma continua a mandare segnali inquietanti non solo per il Psg, ma anche per la Nazionale e il prossimo europeo. Vicario si riscaldi”, scrive Franco Ordine sul proprio profilo X. Un pensiero, questo, che accomuna molti italiani.