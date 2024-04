Leao non si tocca, il dopo Mbappe è all’Inter

Arrivano conferme in merito a quanto scritto un paio di mesi fa sul possibile colpo del Psg: niente Rafa Leao, costa troppo. I francesi guardano altrove

L’amore per il Milan lo dimostra ogni volta che c’è l’occasione, ma il gesto più grande lo ha compiuto quasi un anno fa, firmando il contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2028.

Il legame tra il Diavolo e Rafa Leao è davvero fortissimo e oggi appare complicato pensare ad una separazione. Tutti vogliono che questo matrimonio vada avanti, tanto da spingere Giorgio Furlani a sbilanciarsi senza particolari problemi, nel corso dell’ultima intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

E’ chiaro che nel mercato di oggi nessuno è incedibile, ma la volontà del giocatore fa la differenza. Poi per strappare Leao al Milan servono 175 milioni di euro, della clausola rescissoria. Una cifra esorbitante, che anche i top team fanno fatica a pagare.

Il nome di Leao è stato accostato soprattutto al Psg nelle settimane scorse. Un’idea nata dal fatto che i francesi in estate perderanno Mbappe, destinato a trasferirsi al Real Madrid. Il profilo del portoghese appariva essere quello giusto secondo molto, anche se in realtà non è così. D’altronde l’evoluzione del francese è stata diversa: ora Mbappe è un calciatore che pensa più al gol e i numeri sono lì a testimoniarlo.

Colpo a Milano: ecco il sostituto di Mbappe

Con la partenza di Mbappe è evidente che il Psg avrà bisogno di un calciatore che garantisca tanti gol e proprio per questo guardare altrove potrebbe essere l’idea più giusta.

A febbraio scrivevamo di Marcus Thuram al Psg, ricordando come il calciatore sia da tempo sul taccuino dei transalpini. Dopo un anno a Milano, il figlio di Lilian potrebbe scegliere di trasferirsi sotto la Torre Eiffel, permettendo all’Inter di mettere a bilancio un’importante plusvalenza, essendo sbarcato in Italia a zero. 50-60 milioni può essere la cifra giusta.

Oggi Tuttosport rilancia, scrivendo come l’attaccante di Simone Inzaghi potrebbe fare le valigie per un’ottantina di milioni, permettendo a Beppe Marotta di investire parte dei ricavi su Gudmundsson e Buongiorno.

Per quanto riguarda il Psg, attenzione ad altre due possibilità: una porta sempre in casa Inter, vale a dire Lautaro Martinez, che non ha ancora firmato il rinnovo del contratto, l’altra chiaramente a Victor Osimhen che in estate lascerà sicuramente il Napoli.