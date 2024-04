Niente Milan, sta per rinnovare: l’opzione sfuma

Novità decisive sul difensore obiettivo di mercato del Milan. Sta per rinnovare il contratto col suo club. Sfuma il colpo per i rossoneri? Forse no.

Il Milan sta già pensando con impegno a come rinforzare e rivoluzionare la sua rosa in vista della prossima stagione. L’intenzione è quella di mantenere alta, anzi più alta, la competitività della squadra, per ambire a migliori successi e poter combattere con qualsiasi altra formazione italiana ed europea. Le prime strategie la dirigenza le sta tirando giù: dall’attacco, al centrocampo, alla difesa, ogni reparto del Diavolo andrà ritoccato con maggiore qualità.

Quanto alla retroguardia, sono previste diverse modifiche. A giugno, infatti, potrebbero salutare sia Alessandro Florenzi che Simon Kjaer. Entrambi con contratto in scadenza nel 2025, e ultra trentenni, non rientreranno probabilmente più nei piani del Milan. E va anche considerato che alla squadra manca ancora un vice Theo Hernandez, e dunque un terzino sinistro in grado di sostituire il francese quando necessario. Dunque, sono almeno pronosticati tre colpi per rinforzare la linea di difesa.

Per il centro del reparto il grande obiettivo di mercato porta il nome di Alessandro Bongiorno, difensore del Torino per cui servirà però un grande investimento, simile ai 40 milioni di euro. Non sarà semplice per il Milan pensare di spendere così tanto per un solo rinforzo. Resiste per questo il nome di Lacroix. Ma non soltanto. Di recente, Moncada aveva pensato al possibile colpo a zero dal Real Madrid per la difesa. Me le ultime ribaltano gli scenari.

Real Madrid, pronto il rinnovo

Nacho Fernandez è uno dei grandi nomi pensati dal Milan per rinforzare la retroguardia. Parliamo chiaramente di un pezzo da 90, con un enorme bagaglio d’esperienza e dunque abituato a giocare ai più alti livelli. Nacho ha comunque 34 anni, ma integro fisicamente può ancora essere considerato un titolare del Real di Ancelotti. Il suo contratto coi blancos è però in scadenza tra pochi mesi, a giugno. Il Milan ha pensato proprio a lui come veterano di lusso a costo zero. D’altronde, Nacho è un profilo molto duttile, capace anche di occupare entrambe le fasce di difesa, e dunque fare il terzino.

Dal giornalista Nicolò Schira, però, apprendiamo che lo spagnolo è prossimo al rinnovo col Real Madrid. Ma solo per un anno. Sì, Nacho dovrebbe firmare un prolungamento sino al 2025. Cosa significa ciò? Che la cessione è ancora una possibilità concreta, ma in questo modo i blancos eviterebbe la partenza a zero assicurandosi una modifica cifra. Difficile che Nacho resti a Madrid per un’altra stagione.

La mossa appare chiara: rinnovare per un anno e rendere onerosa per il Real la sua cessione. Da capire se il Milan continuerà a seguire il calciatore anche a queste condizioni.