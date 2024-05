Ci risiamo: Donnarumma in Serie A, la bomba dell’estate

Gigio Donnarumma torna in Serie A? Gli appassionati stentano a crederci, sopratutto per il modo polemico con cui ha lasciato il Milan, ma le parole sono chiare: è la bomba dell’estate di calciomercato?

Negli ultimi giorni si è riacceso l’entusiasmo intorno ai giocatori italiani, in vista dell’inizio degli Europei. Il via per l’Italia il 15 giugno, in occasione del primo match in calendario, ovvero quello contro l’Albania. La formazione guidata dal Ct Luciano Spalletti all’interno del girone dovrà poi confrontarsi con Croazia e Spagna. Di certo non il più semplice dei gruppi, ma gli azzurri dovranno difendere il titolo di campioni.

Tra uno stadio e l’altro, fra un match e l’altro, il commissario tecnico ha trascorso gli ultimi mesi osservando con estrema attenzione i giocatori italiani e ha diramato la lista dei pre-convocati per la kermesse che, per questa edizione, avrà luogo in Germania. Non sono mancate le sorprese e anche qualche polemica. Ha festeggiato la prima convocazione, ad esempio, Calafiori mentre sono tornati Ricci e Provedel così come Bellanova, Folorunsho e Fagioli si sono guadagnati la seconda convocazione. Gli esclusi che maggiore stupore hanno suscitato sono Politano e Locatelli.

Da questa lista saranno poi selezionati i definitivamente 26 giocatori, entro il prossimo 6 giugno. Fra questi non ci sono dubbi rispetto al fatto che presenzierà Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano in forza al PSG è una certezza fra le principali per l‘Italia, ma potrebbe tornare ad esserlo anche per la Serie A.

Gigio Donnarumma rinnova col PSG o torna in Italia? Le dichiarazioni a sorpresa

È delle ultime settimane l’indiscrezione secondo la quale il portiere di 25 anni starebbe negoziando il rinnovo di contratto col PSG. La prossima data sarebbe prevista come scadenza oltre il 2026, che sarebbe quella attuale. Al gong della stagione di Ligue 1, è in procinto di avvenire l’incontro fra gli agenti del calciatori e gli organi dirigenziali. Pare che uno dei desideri di Gigio Donnarumma sia quello di divenire un simbolo del PSG, al punto che ambirebbe alla fascia da capitano, con Kylian Mbappé che ha ormai lasciato la capitale francese e Marquinhos in forte dubbio.