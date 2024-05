Milan-Fonseca, occhio alle sorprese: “Ci sono degli spifferi…”

Le ultime notizie legate alla panchina del Milan. Paulo Fonseca appare destinato a succedere a Stefano Pioli, ma attenzione alle sorprese

Le sorprese sono dietro l’angolo. Ormai, però, non manca molto all’annuncio ufficiale della nuova guida del Milan. Nelle scorse ore è arrivato il comunicato della separazione tra il Diavolo e Stefano Pioli.

Ora sarà la volta del successore del tecnico di Parma. Il nome caldo, non è certo un segreto, è quello di Paulo Fonseca. E’ già pronto il contratto, un biennale più opzione per il terzo a cifre praticamente identiche a quelle percepite da Pioli. Manca di fatto qualche dettaglio e chiaramente le firme.

Prima di esse, dunque, non sono da escludere ribaltoni. Un’ipotesi sostenuta anche dal Corriere dello Sport, che oggi scrive di spifferi legato a Pochettino, che ha da poco chiuso ufficialmente la sua avventura sulla panchina del Chelsea. Oggi tutti si sono ormai allineati all’idea che sarà Fonseca il nuovo allenatore del Milan, ma dalle parti di via Aldo Rossi non arrivano conferme.

Il tifoso, come successe con Lopetegui, ha bocciato il profilo del portoghese. Sogna Antonio Conte, ma accetterebbe ben volentieri anche altri nomi come quello di Roberto De Zerbi, che rischia di restare senza squadra dopo l’addio al Brighton. In molti, dunque, faticano a trovare spiegazioni alla decisione di puntare sull’attuale allenatore del Lille, che ha chiuso il campionato al quarto posto. Sono comunque diversi i mister liberi. Lo ha, ad esempio, anche Xavi, che lascia il Barcellona per far spazio a Flick.

Compito arduo

Escludere del tutto sorprese è davvero complicato. Non ci resta, dunque, che attendere la decisione del Milan, che verosimilmente ne darà annuncio a giugno, una volta rientrato dall’Australia, dove la squadra sarà guidata da Daniele Bonera.Â

Il successore di Stefano Pioli avrà un compito arduo. Nonostante le critiche, d’altronde, il tecnico di Parma, chiuderà la stagione 2023/2024 con un secondo posto. L’annata precedente, invece, era riuscito a finire tra le prime quattro d’Europa, in Champions League, e prima ancora era arrivato lo Scudetto. Traguardi importanti per un Milan che prima del suo arrivo faticava terribilmente. Pioli ha riportato il Diavolo in alto e la nuova guida non potrà far alto che vincere o sarà un fallimento. Non appaiono esserci davvero alternative.