“Solo speculazioni”, il big resta al Milan: smentita netta

Fabrizio Romano ha dato una netta smentita alle recenti indiscrezioni che hanno avvicinato il rossonero a due big di Premier League. Le sue parole.

Il Milan si appresta a vivere una sessione di mercato estiva calda e impegnativa. Sono già pronosticati diversi importanti colpi in entrata, per rinforzare con ancora più qualità la rosa. Con Stefano Pioli o meno, si presagisce comunque una solida campagna acquisti, che riguarderà ogni reparto. Ma non soltanto entrate. Il mercato estivo del Milan si prevede impegnativo anche, e forse soprattutto, per il fronte cessioni.

Chi lascerà il Milan a giugno? Tutto fa dire che in partenza ci sono gli over 30 Olivier Giroud, Simon Kjaer e Alessandro Florenzi. Ma al momento non ci sono certezze assolute su tali addii. Ciò che invece sembra assai concreto è il fatto che il club debba farsi trovare pronto per respingere diverse offerte per i suoi big, e dunque per i calciatori più importanti della rosa. Mike Maignan, Theo Hernandez? Sì, le indiscrezioni recenti lo confermano: i due francesi sono nel mirino dei più grandi club d’Europa, Bayern e City su tutti.

Il Milan sta lavorando al rinnovo di entrambi, ma ci vorrà molta forza per riuscire a trattenerli. E non soltanto Theo e Maignan. Nelle ultime ore anche il nome di Rafael Leao è tornato in voga sul mercato. Il portoghese pare abbia alle calcagna Arsenal e Manchester United, e starebbe riflettendo su un possibile trasferimento. Menzogna o verità? Menzogna, lo conferma Fabrizio Romano.

Leao via dal Milan?: “Non sta succedendo nulla”

Fabrizio Romano ha scritto un editoriale per CaughtOffSide, e uno dei paragrafi lo ha intitolato ‘speculazione su Leao’. Sì, il giornalista esperto di mercato ha chiaramente definito mere speculazioni le recenti voci che hanno accostato il portoghese alle due big inglesi, Manchester United e soprattutto Arsenal. Si è espresso così Fabrizio Romano in merito a tali rumors:

“Un’altra storia del Milan che ha fatto alzare qualche sopracciglio è l’indiscrezione che collega Rafael Leao come un obiettivo principale dell’Arsenal. Onestamente non ho nessuna conferma su questo. Non sono a conoscenza di trattative o colloqui. So che Leao è felice al Milan, e ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro ed è completamente concentrato sul Milan ora. Al momento non sta accadendo nulla“.

Ha parlato molto chiaro Romano, dunque. Da sottolineare che le voci di mercato vedevano l’Arsenal pronto a spendere qualcosa come 145 milioni di euro per Leao. Ma, da quanto sembra, non c’è nulla di vero.