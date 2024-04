Allarme Milan, si ferma un big: out contro il Sassuolo

Piove sul bagnato in casa Milan, si ferma un big: out contro il Sassuolo, ecco quando potrà tornare in campo

La fortuna sembra aver voltato nuovamente le spalle al Milan. Dopo un periodo di grandi successi, la squadra rossonera è incappata in una brutta sconfitta con la Roma. Un ko che grida vendetta e che potrebbe costare caro al tecnico Pioli. In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, l’allenatore parmigiano è costretto però a fare nuovamente i conti con un infortunio. Un big è finito ko alla vigilia del match con il Sassuolo, e la sua situazione adesso tiene in ansia tutti i tifosi.

A pochi giorni da quello che sarà, con tutta probabilità, l’incontro più importante della stagione per il Milan, e probabilmente anche il match decisivo per il suo futuro in rossonero, Pioli deve fare i conti con un nuovo problema fisico per uno dei pilastri della sua squadra.

Durante l’ultimo allenamento prima della sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, un calciatore che sembrava destinato a partire con una maglia da titolare contro i neroverdi è stato costretto a fermarsi a causa di un affaticamento muscolare. Una vera tegola sul morale dei tifosi, che adesso temono di perderlo anche per la sfida di Roma. E non averlo sarebbe davvero una notizia tremenda, vista e considerata l’impresa cui i rossoneri saranno chiamati nella bolgia dell’Olimpico.

Milan, un big è affaticato: out contro il Sassuolo, da valutare per Roma

Dopo la durissima sfida di Europa League del giovedì era abbastanza scontato che Pioli potesse scegliere di attuare un robusto turn over durante la sfida di Reggio Emilia. Il focus in questo momento nella squadra e in tutti i tifosi è infatti rivolto al ritorno dei quarti di finale con la Roma, e moltissimi titolari saranno per questo tenuti in panchina, pronti a entrare in caso di necessità.

Tra i big che avrebbero invece dovuto prendere regolarmente parte della trasferta di Reggio Emilia c’era però fino al sabato Mike Maignan. Il portierone francese non sembrava infatti bisognoso di un turno di riposo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’ex Lille ha accusato però un affaticamento, e per precauzione Pioli e lo staff avrebbero deciso di preservarlo in vista dell’impegno europeo.

Per quanto le condizioni del portiere francese debbano necessariamente essere monitorate nelle prossime ore, visti e considerati i tanti precedenti di problemi muscolari che lo hanno afflitto, ad oggi non dovrebbe esserci il rischio per un suo forfait in vista della trasferta dell’Olimpico.

Una notizia incoraggiante per il popolo rossonero, desideroso di vivere una serata da sogno il prossimo giovedì nello stadio della Capitale. Perché anche se la sfida d’andata è stata giocata male, il Milan ha tutte le carte in regola per riuscire a ribaltare la situazione. E con Maignan in più tra i pali riuscire nell’impresa sarà sicuramente meno complicato.