Jovic, nuova occasione: cosa serve per la riconferma

Ecco cosa il Milan chiederà a Luka Jovic per ottenere la riconferma in rosa anche in vista della prossima stagione, con tanto di rinnovo.

Il Milan contro il Sassuolo ha votato per il turnover. Una scelta saggia da parte di Stefano Pioli, visti gli impegni ravvicinati e l’importanza delle prossime due gare ufficiali, contro la Roma in Europa League e contro l’Inter nel derby di ritorno di campionato.

Spazio dunque per Luka Jovic, l’attaccante serbo che di fatto è in rosa l’unico calciatore in grado di far rifiatare Olivier Giroud. L’esperto centravanti rossonero infatti, a 37 anni compiuti, non può essere sempre lucido ed impeccabile. Per questo è necessario avere un’alternativa pronta ed affidabile.

Dopo i primi mesi negativi, l’apporto di Jovic con la maglia rossonera è migliorato sostanzialmente. L’ex Fiorentina, acquistato a parametro zero ad agosto scorso, ha realizzato 8 reti tra campionato e coppe. Uno score più che accettabile, se si pensa che molti di questi gol (in particolare contro Salernitana e Frosinone) hanno regalato punti pesanti al Milan.

Jovic in scadenza, ha due mesi per ottenere il rinnovo

Il problema è che il contratto di Luka Jovic è in scadenza a giugno 2024, visto che il Milan gli ha fatto firmare soltanto un accordo annuale al momento del suo trasferimento. Ciò vuol dire che la permanenza del serbo è tutt’altro che scontata. Anzi, il numero 15 dovrà fare il possibile per meritarsi un rinnovo ad oggi ancora incerto.

Come scrive oggi il Corriere della Sera, Jovic deve meritarsi la riconferma, a suon di prestazioni e di qualche gol ancora importante. L’attaccante deve dare maggiore continuità e preponderanza alle proprie prove, cercando così di rientrare nel progetto sportivo della prossima stagione.

Il Milan infatti cambierà certamente qualcosa in attacco in futuro, visto il sicuro addio di Giroud e la necessità di acquistare una prima punta di valore e di prospettiva. Jovic dovrà dimostrare invece di meritare il ruolo di bomber di scorta, nel quale finora si è calato senza alcun timore. La sua conferma sarebbe anche un risparmio per il mercato in entrata del Milan, che altrimenti dovrà andare a caccia di un altro numero 9 per completare l’attacco.

Tutto dipenderà da Jovic, che spera oltretutto nella qualificazione del Milan alle semifinali di Europa League. Con i rossoneri impegnati fino all’ultimo sul doppio fronte e con il secondo posto ormai blindato, l’ex Fiorentina avrebbe certamente più opportunità di giocare e mettersi in mostra.