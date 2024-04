Milan, sorpresa contro il Sassuolo: Pioli lo schiera titolare

Scelta a sorpresa di mister Pioli in vista della gara odierna in trasferta contro il Sassuolo. Il tecnico lo vuole vedere dal 1′ minuto.

Battere il Sassuolo oggi pomeriggio per il Milan significherebbe in pratica due cose. In primis blindare definitivamente il secondo posto in campionato, visto lo 0-0 di ieri della Juventus nel derby col Torino. Ma anche dare una risposta positiva dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di Europa League con la Roma.

Per preparare al meglio l’operazione rimonta di giovedì prossimo allo stadio Olimpico, il Milan ha dunque bisogno di motivazioni forti, ma anche di risposte positive dalla squadra intera. Per questo Stefano Pioli non vuole sottovalutare l’impegno del Mapei Stadium, ma allo stesso tempo è intenzionato a rivoluzionare la formazione.

Il turnover è quasi necessario in questa fase così calda e piena di impegni ravvicinati. Ieri alcuni giornali parlavano di almeno 8-9 cambi rispetto alla sfida di coppa. Ma stamattina la Gazzetta dello Sport ha svelato che Pioli non vuole fare a meno di un suo titolarissimo ed è pronto a rilanciarlo dal 1′ minuto anche contro i neroverdi.

Leao non riposa: titolare anche in Sassuolo-Milan

Stiamo parlando di Rafael Leao, l’esterno d’attacco del Milan che è stato giudicato come peggiore in campo contro la Roma. Il portoghese non si è mai acceso nel match di Europa League, ingabbiato alla perfezione dagli avversari. In tanti hanno pensato in un turno di riposo per riprendere forze ed energie, invece Pioli vuole battere ancora il ferro con lui.

Leao con molta probabilità giocherà dal 1′ minuto anche in Sassuolo-Milan, sempre nella sua classica posizione da ala sinistra. L’unico superstite di un tridente offensivo molto diverso dal solito, visto che verrà poi completato da Chukwueze a destra e da Jovic come centravanti. A riposare saranno Pulisic e Giroud, soprattutto quest’ultimo bisognoso di un turno di stop dopo gli errori di coppa.

Per il resto turnover confermato, compresa l’assenza di Maignan tra i pali per un affaticamento muscolare da tenere sotto controllo, rimpiazzato dal suo vice Sportiello. Oltre a Leao, gli unici titolari fissi che scenderanno in campo dall’inizio sono Theo Hernandez e Loftus-Cheek, oltre ovviamente a Tomori che rientrerà dal turno di squalifica.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Sportiello; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.