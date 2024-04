Milan, la clamorosa proposta per il Derby: “I rossoneri devono farlo”

In vista del Derby arriva una proposta per il Milan: l’ex calciatore l’ha chiesto ai calciatori rossoneri. Sui social è rivolta

Il pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium non ha avuto ripercussioni in tema classifica. Il Milan ha in ghiaccio il secondo posto in classifica e nessun punto è stato perso dalle rivali: fermate sul pari anche l’Inter capolista e la Juventus oltre al Bologna quarto, per una situazione completamente invariata.

E così il Derby di San Siro in programma settimana prossima può essere ancora decisivo per l’assegnazione dello scudetto. L’Inter, per festeggiare aritmeticamente il 20mo scudetto, quello della seconda stella, dovrà conquistare bottino pieno: con i tre punti diventerebbe irraggiungibile per il Milan a cinque giornate dalla fine del campionato.

Una sorta di data cerchiata in rosso dai tifosi nerazzurri in primis, con il timore – da parte dei milanisti – che l’Inter possa festeggiare la vittoria di Derby e titolo in un impianto colorato di rossonero, considerato come per il calendario è il Milan a giocare in casa.

Una situazione che ha già messo in allarme le autorità, al lavoro da giorni su un piano di sicurezza in grado di evitare scontri e situazioni di tensione tra le due tifoserie.

Milan, l’ex calciatore propone il “pasillo de honor”

In campo ovviamente il Milan cercherà di tirare un brutto scherzo ai cugini e rinviare la festa per il titolo. Sarà sfida vera in campo, anche se i rossoneri potranno risentire nelle gambe e nella testa la gara di giovedì valida per l’accesso nella semifinale di Europa League.

In attesa di capire se alla fine il campo decreterà il titolo all’Inter già nella sera di lunedì 22 aprile, l’ex calciatore Massimo Mauro propone propone al Milan un gesto nei confronti dei rivali. “Sarebbe fantastico se il Milan la facesse”.

Già, ma a cosa si riferisce Mauro? Alla passerella per l’Inter in caso di scudetto. Il cosiddetto “pasillo de honor“, rigorosamente in spagnolo perché è la terra da cui è nata questa tradizione poco utilizzata in Italia ed in generale negli altri tornei europei.

Di fatto la squadra vinta si dispone in due file ai lati dell’ingresso sul terreno di gioco per rendere omaggio ai vincitori. Una situazione che nella scorsa stagione la Fiorentina fece al Maradona per rendere omaggio al Napoli fresco Campione d’Italia.

Sui social, però, non è stata vista di buon’occhio questa proposta da parte dei tifosi milanisti. In molti hanno ricordato come l’Inter non abbia fatto altrettanto in occasione della Coppa del Mondo vinta nel 2007.