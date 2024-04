Milan, operazione rimonta: Pioli sacrifica un titolare per la Roma

Si comincia a parlare della formazione che il Milan metterà in campo giovedì sera all’Olimpico per rimontare la Roma nei quarti.

Giorni delicati in casa Milan. La sconfitta all’andata dei quarti di Europa League con la Roma è stato un boccone amaro ed inaspettato da digerire. Lo si è visto ieri a Reggio Emilia, con una partenza shock contro il Sassuolo solo parzialmente rimediata con il pareggio in rimonta per 3-3.

Un pari che non può fare felice l’ambiente rossonero, visto che in molti si aspettavano una reazione d’orgoglio ed una prova da big al Mapei Stadium, anche per mettere pressione all’Inter in vista del derby della prossima settimana. Il troppo turnover scelto da Stefano Pioli sembra non aver dato gli effetti sperati.

Da oggi comincia però l’operazione rimonta di coppa. Il Milan tornerà subito al lavoro per preparare al meglio la gara dell’Olimpico, contro una Roma che all’andata ha tatticamente sorpreso e messo in crisi le armi rossonere. Non sono escluse sorprese dallo schieramento iniziale che Pioli ha in mente.

Milan a trazione offensiva contro la Roma

Il Milan sarà giovedì sera in campo all’Olimpico con un unico obiettivo: vincere e dominare la Roma per guadagnarsi il passaggio del turno in Europa League. Sarebbe anche un ottimo viatico per la riconferma di Pioli, che in questo modo avrebbe disputato due semifinali europee in due anni.

La formazione anti-Roma cambierà molto rispetto a quella vista contro il Sassuolo. Sarà un Milan a trazione offensiva, con Pioli che non intende rinunciare all’uomo più in fiducia del momento. Ovvero Samuel Chukwueze, ieri a Reggio fermato solo dal VAR con ben due reti annullate per fuorigioco millimetrico e dubbio.

A sorpresa, a lasciare posto a Chukwueze potrebbe essere un titolarissimo del Milan di oggi. Ovvero Ruben Loftus-Cheek, che al contrario appare in calo in queste ultime settimane, viste le prestazioni recenti piuttosto incolori e non d’aiuto alla fase offensiva di Pioli. L’idea è quella di schierare un 4-2-3-1 con maggiore qualità e fantasia: Chukwueze, Pulisic e Leao sulla trequarti ad assecondare Giroud come centravanti.

In mediana dovrebbero tornare titolari sia Reijnders che Bennacer, così come capitan Calabria sulla corsia destra di difesa dopo gli affanni di Florenzi contro il Sassuolo nei duelli persi con Laurienté. Dubbi soltanto in difesa, dove Thiaw ha accusato un problemino al polpaccio nel finale di match. Pronto in caso il tandem Tomori-Gabbia dal 1′ minuto.