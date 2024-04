Roma una parantesi, Leao stavolta risponde sul campo

Il talento del portoghese torna a brillare contro il Sassuolo. Gol e assist per i compagni, oltre alla voglia di volere aiutare fino alla fine il Milan

Sono stati giorni non certo facili per Rafa Leao. Il portoghese è stato protagonista di una partita assolutamente da dimenticare contro la Roma. Tutti lo hanno bocciato e inevitabilmente è stato messo in discussioni, soprattutto da chi non lo considera un campione.

Il portoghese ha deluso ampiamente, non riuscendo mai a trovare la giocata, che permettesse al suo Milan di trovare la via della rete. Daniele De Rossi è stato bravo a limitarlo al massimo grazie al lavoro di Celik e alle sovrapposizioni di Cristante ed El Shaarawy.Â

La partita contro la Roma arrivava anche dopo le critiche pesanti di Antonio Cassano. In quella circostanza Leao aveva deciso di rispondere sui social. Non proprio la risposta migliore che ci si aspetta da un giocatore come il numero dieci, che ha la possibilità di zittire tutti sul campo.

Stavolta dopo la partita incolore contro i giallorossi, Leao ha scelto il terreno di gioco per cancellare il match di giovedì: contro il Sassuolo, l’inizio del Milan è stato un disastro ed è servita una fantastica azione, da vero campione di Leao, per riaprire la partita.  Poi il gol del 2 a 3 è arrivato ancora una volta grazie ad una giocata del portoghese, che come gli capita spesso ha seminato il panico sulla fascia sinistra. A tratti è stato devastante, con azioni sempre pericolose. I difensori del Sassuolo lo hanno raddoppiato e spesso triplicato, ma non è bastato per fermarlo.

Aggrappati a Leao

Questa versione di Leao, quella che si vede più spesso, ormai da diversi mesi a questa parta, è quella che serve al Milan per provare a ribaltare il risultato contro la Roma.

Leao, che in molti davano in panchina contro il Sassuolo, alla fine ha giocato tutta la partita: è stato lo stesso portoghese a chiedere di rimanere in campo nonostante la stanchezza. Dimostrando carattere e voglia di fare la differenza e di prendersi le responsabilità del campione.

Rafa sa che non si può più accontentare e la sfida contro la Roma non può non essere vista come un incidente di percorso, utile a crescere ancora di più. All’Olimpico capiremo se è davvero così. E’ chiaro però che il portoghese avrà bisogno del supporto di tutta la squadra perché non sempre potrà saltare 3-4 uomini.

I numeri, spesso criticati, sono comunque dalla sua parte: con la rete al Sassuolo, i centri stagionali sono 13, con 12 assist, in 40 partite giocate.