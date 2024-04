Disastro Milan: “Inquietante e imbarazzante”

Le dichiarazioni del giornalista non lascino molti dubbi in merito a quello che si è visto ieri nel corso di Sassuolo-Milan. Parole davvero pesanti

Parole dure quelle del giornalista, che non ha usato mezzi termini per descrivere la prestazione del Milan contro il Sassuolo.

Nel mirino di Franco Ordine, che scrive su Il Giornale, è finito chiaramente l’atteggiamento del Diavolo in fase difensiva. I primi dieci minuti sono stati davvero da incubo: “Il Milan depone definitivamente le armi in campionato al culmine di una prova inquietante del suo schieramento, specie quello difensivo. Concedere 3 gol al Sassuolo, in lotta per la retrocessione, è già questo un titolo di demerito assoluto. Si salvano in pochissimi, a cominciare da Leao protagonista delle repliche più efficaci, per chiudere con Jovic e Okafor, autori della rimonta sul 3 a 3″

Difesa nel mirino

L’attacco funziona, ma le risposte delle riserve negli altri ruoli non convince per nulla. Il dito è chiaramente puntato al reparto difensivo:

“In entrambi le frazioni, disastrosa è la partenza a dimostrazione di una discutibile tensione e attenzione, oltre che dello stato di forma di alcuni esponenti, tipo Kjaer, Thiaw e Florenzi che diventano gli anelli deboli del team. È vero che Pioli non aveva alternative: avrebbe dovuto far riposare alcuni, poi entrati nella ripresa, e risparmiare Tomori diffidato ma la risposta degli esponenti poco utilizzati è stata disarmante. Semplicemente imbarazzante il debutto del Milan, clima torrido da piena estate, maglie larghissime in difesa e testa tra le nuvole”.

I tre difensori citati, protagonisti del disastro contro il Sassuolo, non saranno della partita contro la Roma. Stefano Pioli, infatti, è pronto a rilanciare Davide Calabria sulla destra, con Fikayo Tomori e Matteo Gabbia al centro. Sulla sinistra chiaramente ci sarà Theo Hernandez. A centrocampo, invece, ecco Tiijani Reijnders e Ismaël Bennacer, pronti a dar manforte al reparto arretrato.

In queste ore si sta parlando tanto della possibilità di vedere Chukwueze dal primo minuto, ma Pioli potrebbe optare per una scelta più conservativa, lasciando Loftus-Cheek sulla trequarti, lasciando dunque Christian Pulisic sulla destra. I prossimi allenamenti ci diranno certamente di più su come Pioli ha intenzione di schierare la propria squadra. La sfida con la Roma potrebbe essere più lunga del previsto e i cambi, dunque, decisivi.