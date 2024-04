Roma-Milan, arbitra Marciniak: il precedente che sorride ai rossoneri

Designato l’arbitro per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il fischietto polacco ha vari precedenti con il Milan.

Grande attesa per il ritorno dei quarti di Europa League. Il Milan dovrà rimontare lo 0-1 subito all’andata dalla Roma, nel tosto e delicato match di giovedì sera allo stadio Olimpico. Intanto la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per questo turno di coppa.

La sfida Roma-Milan, prevista per giovedì 18 aprile alle ore 21:00, sarà diretta da Szymon Marciniak. Ovvero il fischietto polacco, considerato tra i più abili del vecchio continente. Non a caso a lui sono state affidate le finali dei Mondiali 2022 in Qatar e quella di Champions tra Inter e Manchester City.

A coadiuvarlo saranno i guardalinee Listkiewicz e Kupsik, il quarto uomo Raczkowski e l’assistente al VAR Kwiatkowski, tutti di origine polacca.

Marciniak ha già diretto il Milan nei quarti di finale

Quattro i precedenti incroci tra il Milan e Marciniak, tutti nelle recenti edizioni di Champions League. Il bilancio parla di una vittoria (4-0 sul campo della Dinamo Zagabria), una sconfitta e due pareggi. L’ultimo in ordine di tempo è lo 0-0 tra Borussia Dortmund e Milan dello scorso 4 ottobre.

Marciniak diresse anche Napoli-Milan della stagione 2022-2023, gara terminata 1-1 con le reti di Giroud e Osimhen, ma che regalò di fatto la qualificazione alle semifinali di Champions ai rossoneri. Un precedente che fa ben sperare, anche se in questo caso il pari non basterebbe alla squadra di Pioli.

Molto negativi i precedenti della Roma con l’arbitro polacco: due sconfitte su due per i giallorossi, contro Real Madrid e Porto. In particolare questo secondo k.o., nei playoff di Champions del 2016, rappresenta una delle serate peggiori per la Roma in ambito europeo degli ultimi anni, con ben due espulsioni e l’eliminazione casalinga dalla coppa.