Calabria-Milan, arriva la svolta: le ultime sul rinnovo

Svolta nel futuro di Davide Calabria, arrivano aggiornamenti importanti sul rinnovo: le ultime notizie aprono nuovi scenari

Continua a tener banco in casa Milan una questione piuttosto delicata, anche se sottovalutata da una buona parte della tifoseria: quella relativa al rinnovo di Davide Calabria, da qualche anno a questa parte il capitano dei rossoneri. Con un contratto in scadenza nel 2025, urge trovare una soluzione che possa andar bene a entrambe le parti, evitando il rischio di un divorzio che, per il momento, né il calciatore né il club hanno fatto intendere di desiderare.

Fino a prova contraria, la volontà di arrivare a questo tanto atteso rinnovo esiste e non riguarda solo il terzino bresciano. Anche lo stesso club, pur avendo preso in considerazione l’ipotesi di fare un upgrade anche su quella corsia, puntando su un profilo differente, non vorrebbe privarsi di un giocatore che rappresenta una certezza sia a livello tecnico che nello spogliatoio.

Anche per questo motivo ci sarebbe un’apertura totale con il suo entourage per trovare un accordo per il prolungamento del contratto. Resta da capire su quali condizioni potrà però essere trovato questo accordo, e in tal senso le ultime notizie sarebbero a dir poco clamorose.

Calabria, il rinnovo non è impossibile: le ultime notizie fanno ben sperare

Il rinnovo di contratto di Calabria con il Milan potrebbe essere questione di settimane. Come riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club avrebbe manifestato al suo entourage l’intenzione di arrivare a un prolungamento sul contratto. Al momento, oltre questa intenzione, non si sarebbe però andati.

Questo non vuol dire che il prolungamento sia congelato. Anzi, se ne sta discutendo, o comunque se ne discuterà a breve. Quel che è certo è che fin qui non si è parlato in alcun modo di cifre.

In rossonero il terzino percepisce un ingaggio netto di circa 2 milioni di euro, e a quanto pare per arrivare al rinnovo non ne farebbe minimamente una questione economica. La sua volontà è quella di rimanere in rossonero, di poter continuare a giocare nella sua squadra del cuore. Ed è disposto a farlo a ogni costo, o quasi. Non che abbia aperto a un taglio dell’ingaggio, ma a quanto trapela il lato economico non sarebbe un problema per lui e non ci sarebbe stata nessuna richiesta di aumento.

Fosse così, difficilmente il rinnovo potrebbe saltare. Secondo quanto riferito da un altro esperto di mercato, Daniele Longo, le cose starebbero però diversamente, e il capitano avrebbe richiesto alla società un ingaggio quasi raddoppiato. Una richiesta che, fosse confermata, potrebbe invece portare a una rottura che avrebbe del clamoroso.