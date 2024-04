Milan defilato, l’attaccante dice sì al Napoli: c’è l’accordo, i dettagli

Uno degli attaccanti nel mirino rossonero è un obiettivo concreto del Napoli, che si sta muovendo per assicurarselo e può anticipare tutti.

Da tempo si sa che il Milan comprerà un nuovo centravanti nella prossina sessione estiva del calciomercato. L’investimento verrà fatto sicuramente, anche se non è chiaro quale giocatore approderà a Milanello. Ci sono più nomi nella lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.

Un profilo che sicuramente piace è Jonathan David, già obiettivo nel recente passato. Il 24enne canadese ha un contratto che scade a giugno 2025 e lascerà il Lille in estate. Considerata la sua situazione contrattuale, c’è la possibilità di acquistare il cartellino a un prezzo scontato rispetto ai 50-60 milioni di euro che il club francese chiedeva fino all’anno scorso.

Milan, Jonathan David verso Napoli?

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che David è l’erede designato di Victor Osimhen al Napoli, che ha deciso di puntare su di lui. Il nigeriano verrà venduto per oltre 100 milioni, nel contratto ha una clausola da 120-130 milioni che club della Premier League e PSG potrebbero pagare. Quindi, il club campano avrà i soldi per un grande colpo in attacco e non solo.

La scorsa settimana c’è stato un incontro tra Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo del Napoli, e alcuni intermediari del giocatore. In tale occasioni si sono gettate le basi dell’operazione. David ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in maglia azzurra, indipendentemente da quella che sarà la classifica finale della squadra in questa Serie A. Anche senza coppe europee non cambierebbe idea. Il progetto tecnico lo attira.

La Gazzetta dello Sport scrive che il Lille parte da una richiesta di 50 milioni, ma Aurelio De Laurentiis ha dato come budget di partenza 35 milioni più bonus legati ai risultati. Le due società hanno ottimi rapporti e ciò può facilitare la trattativa. Oggi David percepisce uno stipendio da circa 1 milione di euro più bonus, il Napoli è pronto a triplicarglielo e a fargli firmare un contratto di cinque anni. Prevista una parte variabile legata a traguardi collettivi e rendimento individuale, formula che il nazionale canadese accetta. Da discutere altri dettagli come diritti di immagine e clausola di risoluzione.

De Laurentiis vuole anticipare la concorrenza e magari blindare subito David con una promessa valida per i prossimi mesi. Il Napoli fa sul serio, vedremo se il Milan o altre società decideranno di muoversi per evitare che il giocatore approdi in Campania.