Milan, guai in vista. Il club blinda l’attaccante: “Siamo infastiditi, vogliamo trattenerlo”

Il grande obiettivo di mercato del Milan rischia di sfumare. L’AD del club ha fatto un particolare annuncio dove si è mostrato parecchio infastidito.

Il Milan pensa già al mercato estivo, quando ci sarà da rinforzare la rosa in maniera sostanziale per presentarsi alla prossima stagione davvero pronti per ambire a Scudetto e a qualcosa in più in Champions League. Non è una novità che molte delle forze economiche saranno riservate per il reparto offensivo, lo stesso che saluterà con molta probabilità Olivier Giroud, sempre più diretto verso la MLS, e in particolare il Los Angeles FC. Serve un nuovo titolare, e Moncada e Furlani hanno già avviato i primi sondaggi.

Non è neanche una novità che il pallino più grande del club rossonero porti il nome di Joshua Zirkzee. L’olandese supera nelle preferenze gli altri candidati come Jonathan David, Benjamin Sesko e Victor Gyokeres. Lecito: Zirkzee milita da qualche stagione in Serie A e dunque conosce il calcio italiano. Poi, più di tutti, è il sul talento immenso ad aver stregato la dirigenza milanista, sempre più convinta che può trattarsi del rinforzo perfetto per un ruolo da titolare nel Diavolo.

In queste settimane se ne sono dette di tutti i tipi: che il Bologna sia pronto a chiedere più di 60 milioni per il suo gioiello dell’attacco o che forse la Juventus, che ha già un attacco giovane e di qualità, abbia superato il Milan nella corsa a Zirkzee. Difficile sapere come stiano davvero le cose a questo punto della stagione, ma dal Bologna stesso sono arrivate delle indicazioni chiare e anche puntigliose su quello che può essere il futuro dell’olandese ex Bayern Monaco.

I felsinei sembrano pronti a blindarlo.

Zirkzee al Milan? Fenucci frena tutto

A Radio Serie A ha parlato Claudio Fenucci, l’Amministratore Delegato del Bologna in persona. L’alto dirigente rossoblu è stato interrogato proprio sul futuro di Zirkzee, che in estate potrebbe salutare il capoluogo emiliano. Fenucci non ha nascosto il grande fastidio per le recenti voci di mercato: “Quello che mi dà fastidio è l’accostamento dei media dei nostri tesserati ad altre squadre, c’è troppo rumore intorno ai nostri giocatori, non mi sta bene. Siamo una società forte, una delle più solide che ci sono in Serie A e non c’è nessuna intenzione in futuro di cambiare questo gruppo”.

Pensiero forte dell’AD, che ha in un certo qual senso voluto blindare Zirkzee al Bologna, quantomeno con il pensiero. Ha infatti così proseguito, anche riferendosi a Thiago Motta, allenatore anche lui dato come nome caldo per la prossima panchina del Milan: “L’intenzione è proseguire il percorso con questo allenatore e con i nostri giocatori. E’ molto fastidioso vedere sui media dei nostri giocatori abbracciati a loghi di altre squadre, è una sensazione non piacevole La nostra è una società che ha solidità finanziarie grazie al nostro azionista. Abbiamo una visione del futuro e una solidità finanziaria per continuare in questo percorso”.

Dalle parole di Fenucci, si deduce quindi che il Bologna farà il possibile per trattenere Joshua Zirkzee e che al momento non ha il minimo bisogno di grosse cessioni. Segnale negativo per il Milan? Diremmo di sì.