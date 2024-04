Milan, l’attaccante sul futuro: “Non so se abbiano parlato con il mio agente”

Uno dei centravanti nel mirino del club rossonero ha risposto in merito al suo futuro: non si sbilancia, ma cambierà squadra sicuramente.

È noto che il Milan voglia comprare un nuovo bomber per la prossima stagione. Indipendentemente da cosa ne sarà di Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi in scadenza a fine giugno, l’obiettivo è già delineato. Serve un goleador nuovo di zecca.

Giroud va per i 38 anni e potrebbe decidere di chiudere la carriera in MLS, dove il Los Angeles FC lo corteggia da mesi. C’è un’offerta, anche se il giocatore ha smentito le notizie inerenti un accordo già raggiunto. In California ritroverebbe il suo connazionale Hugo Lloris, che certamente sta provando a convincerlo a firmare. Per quanto riguarda Jovic, il Diavolo può esercitare una clausola per il prolungamento contrattuale e deve decidere se esercitarla oppure no.

Milan, il centravanti non si sbilancia

Tra i nomi che il Milan sta prendendo in considerazione per il calciomercato estivo c’è Jonathan David, che certamente lascerà il Lille. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e non intende rinnovare, vuole mettersi alla prova in una squadra più importante. Gli ottimi rapporti tra il club rossonero e quello francese potrebbero favorire una eventuale trattativa. Il prezzo è stato fissato a 40-45 milioni di euro, ma si può trattare uno sconto.

L’attaccante canadese è stato interpellato sul suo futuro in un’intervista concessa a La Voix des Sports: “Mi resta un anno di contratto – ha risposto – e francamente non ci penso proprio, anche se negli anni scorsi ci sono state delle voci. Sono al LOSC e ci resterò finché non firmerò con un altro club. Per me è sempre stato così. Rinnovo? Non so se abbiano parlato con il mio agente oppure no. Ne parleremo a fine stagione, mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi su ciò che sta succedendo in campo“.

Dalle sue parole si evince che David non scarterebbe neppure l’ipotesi del rinnovo, però risulta che il suo desiderio sia un altro. Ha 24 anni e dopo un quadriennio nel Lille vuole salire di livello. Il Milan lo ha già cercato in passato e sarebbe una soluzione assolutamente gradita. Sulle sue tracce c’è anche un’altra società italiana: il Napoli. Quest’ultimo avrà tanti soldi da spendere con la cessione di Victor Osimhen, valutato oltre 100 milioni.